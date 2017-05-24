«Обит» запустил услугу ИТ-поддержки абонентов

Универсальный оператор связи «Обит» объявил о запуске услуги ИТ-поддержки абонентов. Компания обслуживает телеком- и ИТ-инфраструктуру бизнес-клиентов по принципу «одного окна». Сервис включает в себя техническую поддержку рабочих мест, системное администрирование серверов и компьютерных сетей. В планах компании — охват 15-20% текущих абонентов и приобретение порядка 500 новых клиентов услуги в течение года, сообщили CNews в «Обит».

Создание службы ИТ-поддержки началось еще в прошлом году, к маю 2017 г. она окончательно сформирована, рабочие процессы налажены и подключены первые клиенты. Запуск услуги произошел в рамках стратегии по обеспечению абонентов комплексным сервисом, удовлетворяющим все их потребности в телекоммуникационной и ИТ-сфере. Среди главных преимуществ такого подхода для абонентов в компании назвали: снижение стоимости обслуживания ИТ-инфраструктуры, экономия времени за счет единого центра ответственности, ускорение решения проблем благодаря командной работе сотрудников «Обит» разных специализаций.

Использование ресурсов «Обит» — узких специалистов, шифрованных каналов передачи данных, дата-центра, службы технической поддержки — позволяет обеспечить безопасность информационной инфраструктуры, выбрать и сохранять желаемую степень конфиденциальности и контролировать решение всех поставленных задач в автоматическом режиме. Также оператор предлагает и редкие услуги в этой области, например, мониторинг технического состояния рабочих станций пользователей.

«Услуга ИТ-аутсорсинга, конечно, давно известна и востребована. Рынок этот высококонкурентен, но сильно разбалансирован большим количеством участников с недостаточной квалификацией и несерьезным подходом. А в штате “Обит”, помимо непосредственно сотрудников отдела ИТ- аутсорсинга — более 200 сертифицированных технических специалистов. Каждый из них готов подключиться к решению проблемы с ИТ-оборудованием клиента по его запросу мгновенно. Такая командная работа — наше главное конкурентное преимущество, ведь вместо одного-двух наемных работников на аутсорсинге мы по сути предлагаем штат, способный решить любую, самую узкоспециальную проблему на стороне клиента», — разъяснил генеральный директор «Обит» Андрей Гук.

По его словам, услуга ИТ-поддержки особенно востребована сетевыми компаниями с головным офисом в Москве. Также он подчеркнул, что использование данного сервиса совсем не обязательно предполагает отказ компании от штатного ИТ-специалиста: взаимодействие сотрудников компании-клиента и «Обит» показало себя наиболее эффективным при решении сложных задач, указали в операторе.