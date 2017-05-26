Tele2 снижает стоимость корпоративных тарифов в Москве

Tele2 обновила условия тарифной линейки для корпоративных клиентов во всех регионах присутствия. Как рассказали CNews в компании, в Москве оператор снизил абонентскую плату на тарифах «Альфа» и «Бета», а также увеличила объем интернет-трафика на тарифах «Альфа» и «Гамма». Кроме того, Tele2 предложила пользователям новый корпоративный тариф «Сигма».

Анализ статистики и регулярная обратная связь от B2B-клиентов позволили Tele2 выявить наиболее востребованные и популярные услуги. Оператор скорректировал продуктовый портфель с учетом реального потребления услуг клиентами.

Компании Московского региона уже могут выбрать один из обновленных и более выгодных корпоративных тарифов Tele2 – «Альфу», «Бету», «Гамму» или «Сигму». На новых тарифных планах доступна услуга переноса остатков: минуты, SMS и мегабайты не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период. Еще одно конкурентное преимущество новой тарифной линейки: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны.

Руководителям компаний Tele2 предлагает обновленный корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Пакет интернета увеличился с 15 до 20 ГБ. При этом абонентская плата сократилась почти на 30% – до 650 рублей в месяц на абонента. Tele2 предоставляет пользователям «Альфы» безлимитные звонки внутри контракта, 2000 минут и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» предназначен для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Абонентская плата на обновленной «Бете» снизилась на четверть – месяц пользования тарифом теперь стоит 450 рублей на абонента. Пакет услуг включает 1000 минут, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений, безлимитные звонки внутри компании и 10 ГБ интернет-трафика.

Тарифный план «Гамма» подойдет клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. Чтобы тариф максимально соответствовал профилю потребления таких абонентов, Tele2 удвоила объем трафика – вместо 5 ГБ трафика корпоративные клиенты могут расходовать 10 ГБ интернета в месяц. В абонентскую плату 350 рублей также входят 500 минут и 500 SMS или MMS на все номера России и безлимитные звонки внутри контракта.

Абсолютно новое предложение Tele2 для B2B-клиентов Московского региона – тарифный план «Сигма». За 200 рублей в месяц абоненту доступны 300 минут, 300 текстовых или мультимедийных сообщений, безлимитные звонки внутри компании, а также 1 ГБ интернета. Это базовый тариф для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, отметила: «Tele2 всегда предлагает услуги, учитывая реальные потребности и пожелания абонентов. Мы регулярно анализируем большие данные (Big data), изучаем потребительское поведение и меняем продукты исходя из запросов клиентов. Сейчас мы запускаем обновленную линейку корпоративных тарифов. Она включает несколько простых и удобных пакетов с различным наполнением, что позволяет каждому клиенту найти для своих целей наиболее оптимальный вариант за разумные деньги. Московским корпоративным абонентам мы также даем возможность переносить не использованные остатки минут, SMS и интернет-трафика на следующий период – это уникальное преимущество, которое в В2В-сегменте сейчас доступно только абонентам Tele2».