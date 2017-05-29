«Банк Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков

В мобильном приложении «Банка Финсервис» появилась возможность переводить деньги с карты любого банка на карту любого банка. Для этого нужно всего лишь ввести информацию, которая указана на этих картах и подтвердить платеж при помощи кода из SMS по протоколу 3-D Secure, сообщили CNews в «Банке Финсервис». Переводы осуществляются между произвольными картами, однако карта «Банка Финсервис» всё же нужна, чтобы получить доступ к приложению.

В мае банк завершил тестирование и выпустил очередную версию своего мобильного приложения FinMobile. Основные нововведения касаются сервиса денежных переводов — теперь в FinMobile можно переводить деньги с любой своей карты, независимо от того, в каком банке она была выпущена. При этом, по информации «Банка Финсервис», стало проще указывать получателя денежных средств — для этого достаточно знать только номер его карты, также независимо от того, в каком банке она выпущена.

Для того, чтобы осуществить перевод, нужно зайти в приложение FinMobile, ввести данные карты, с которой переводятся денежные средства, указать номер карты получателя и сумму перевода. На привязанный к карте отправителя номер телефона по SMS придёт код подтверждения, который нужно ввести, чтобы завершить операцию.

Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней.

В предыдущей версии приложения FinMobile переводить можно было только с карт «Банка Финсервис», и, если платеж предназначался на карту иного банка, то нужно было заполнять реквизиты получателя и его банка.

«Наши клиенты могут использовать FinMobile для переводов с любых своих карт, а не только “Банка Финсервис”. Теперь им не нужно устанавливать под каждый банк, где у них есть банковская карта, отдельное приложение — достаточно одного FinMobile», — отметил член Правления «Банка Финсервис», директор по развитию розничного бизнеса Юрий Дьячков.