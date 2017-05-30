«Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе

«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление резервных VPN-каналов для Юго-Западного филиала Сбербанка на территории Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Как рассказали CNews в компании, в рамках контракта оператор объединил по выделенным каналам связи с высокой степенью информационной безопасности 19 VPN-каналов в Карачаево-Черкесии и 25 VPN-каналов в Северной Осетии.

Новая корпоративная интернет-сеть банка на средней скорости 30 Мбит/с обеспечивает оперативный документооборот, а также надёжные рабочие коммуникации сотрудников с помощью IP-телефонии и видеоконференций.

«Наши технологические решения стали для Сбербанка самыми удобными, выгодными и отвечающими всем необходимым условиям надёжной защиты информации и высокой скорости бизнес-процессов, — отметил Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафона». — Благодаря построенной нами для Сбербанка в обеих республиках Северного Кавказа VPN-сети в перспективе будет легче интегрировать и развивать инновационные сервисы на основе передачи данных. Это поможет банку обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и эффективно решать корпоративные задачи».

Ранее «Мегафон» уже предоставил услуги передачи данных Юго-Западному филиалу Сбербанка на территории Ростовской области и региональным подразделениям Центрально-Черноземного Сбербанка России более чем в 150 населённых пунктах Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Организация VPN-доступа — одна из наиболее популярных услуг в корпоративном сегменте, которой пользуются около 90% корпоративных клиентов «Мегафона».