МТС повысит качество голосовой связи в Саратовской области

Компания МТС, телекоммуникационный оператор России, объявила о старте масштабных работ по модернизации телекоммуникационной сети в Саратовской области. В ходе работ оператор заменит устаревшее оборудование базовых станций стандарта 2G в Саратове и Энгельсе, что повысит стабильность и повысит качество голосовых вызовов внутри помещений, в местах плотной застройки, на территории дачных и коттеджных посёлков и вдоль автодорог, сообщили CNews в МТС.

Ожидается, что проводимые технические работы положительно скажутся и на скорости работы устройств, работающих по технологии М2М (межмашинного обмена данными) — платежных терминалов, банкоматов, навигаторов, датчиков. Кроме того, проведение работ позволит повысить качество голосовой связи и ускорит работу навигационных систем на Саратовской кольцевой автодороге и трассах «Саратов-Сызрань» и «Саратов-Волгоград».

Замена базовых станций 2G будет проводиться в три этапа, чтобы сигнал оборудования, находящегося в процессе обновления, равномерно распределялся среди близлежащих базовых станций, и абоненты не ощутили неудобств. По информации оператора, модернизация, проводимая на голосовой сети, никак не повлияет на работу 3G и 4G. Всего в ходе работ будет обновлено около 300 базовых станций в Саратове и Энгельсе.

Первый этап модернизации стартует в июне 2017 г. и затронет северные районы областного центра, поселки Солнечный и Юбилейный. До конца года замена оборудования пройдет в Заводском районе Саратова, центральных районах и пригородах Саратова и Энгельса.

«Качество предоставляемых абонентам услуг, в том числе и голосовой связи — один из важнейших приоритетов в нашей работе. Количество абонентов МТС растет, в городах строятся новые здания, расширяются пригороды и коттеджные поселки, набирают популярность М2М-устройства — все это увеличивает нагрузку на сеть. Модернизация нужна, чтобы голосовая связь МТС оставалась надежной и устойчивой, а наши клиенты — довольными тем, что выбрали именно нас», — рассказал директор филиала МТС в Саратовской области Владимир Кочергин.