Компании «РЖД» и «Мегафон» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития услуг связи и интернета вещей. Подписи под документом поставили директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин и операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова в ходе работы Петербургского международного экономического форума. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Компании планируют развивать сотрудничество для обеспечения покрытия сети связи и беспроводного доступа в интернет для пассажиров высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования по всей сети железных дорог. Еще одним направлением сотрудничества компаний станет разработка и осуществление проектов в области интернета вещей (IoT), например, внедрение «умной» технологии сбора и передачи информации о состоянии объектов инфраструктуры без участия человека, пояснили в операторе.

«Мы придаем первоочередное значение внедрению инновационных сервисов и реализуем проект “Цифровая железная дорога”. Он предполагает массовое использование современных ИТ в пассажирских и грузовых услугах, в организации перевозочного процесса и управлении объектами инфраструктуры. Уверен, что развитие цифровых технологий повысит конкурентоспособность компании и качество услуг железнодорожного транспорта», — заявил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

«У “Мегафона” есть технологии и опыт для того, чтобы поддержать стратегию развития информационных технологий РЖД. Например, мы можем предложить решения в области изучения и оптимизации пассажиропотоков, мониторинга износа и проактивной аналитики с помощью анализа больших данных, — отметила Анна Серебряникова, операционный директор компании «Мегафон». — Мы продолжим развивать в “Сапсанах” доступ в интернет через Wi-Fi и предложим абонентам доступ к информационно-развлекательной системе поезда».