Huawei открыла в России новый исследовательский центр и отраслевую лабораторию

Huawei представила результаты работы в России в течение 20 лет, а также планы на будущее в рамках Петербургского международного экономического форума.

Huawei продолжит активную работу на операторском, корпоративном и мобильном рынке, а также предпримет новые инициативы - открывает Центр исследований и разработок в Санкт-Петербурге и Открытую лабораторию в Москве.

В честь двадцатилетия деятельности на российском рынке компания намерена подарить двадцати вузам России оборудование для открытия сетевых авторизованных инфокоммуникационных академий.

В 1997 г. Huawei открыла в России свой первый офис за пределами Китая. Сегодня 11 офисов компании расположены по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Функционируют научно-исследовательский и учебный центры в Москве, а также центр технической поддержки в Новосибирске и центр управления сетями в Уфе.

Московский Центр исследований и разработок работает с 2002 г. Центр специализируется в области на исследованиях алгоритмов и математических моделей в области беспроводной связи, передачи и хранения данных, облачных вычислений, обработки информации. Центр входит в единую систему R&D-центров Huawei по всему миру, и насчитывает более 130 сотрудников, 90% составляет местный персонал.

В рамках мероприятия вице-президент Huawei Эми Линь (Amy Lin) объявила об открытии второго в России Центра исследований и разработок в Санкт-Петербурге. Центр будет специализироваться на прикладных исследованиях, в частности в области математических моделей для технологий связи.

Эми Линь отметила: «Россия известна своим научным потенциалом, поэтому мы открываем здесь второй исследовательский центр. Мы рады тому, что будем способствовать развитию научной мысли и создавать возможности воплощения научных проектов в конкретные технологии, которые продвинут вперед отрасль ИКТ во всем мире. Компания Huawei только в 2016 году потратила на исследования и разработки 11 млрд долларов, причем особое внимание мы уделяем не прикладным, а фундаментальным исследованиям».

Huawei откроет Открытую лаборатория, специализированную площадку, на которой компании операторского и корпоративного рынка смогут тестировать и создавать локализованные решения в таких областях, как сетевые технологии, Интернет вещей, Умный и безопасный город, Умная энергетика, транспортные решения и др. Лаборатория будет открыта до конца 2017 года в главном офисе компании в Москве.

Третьей инициативой компании в честь двадцатилетия станет открытие двадцати новых Авторизованных инфокоммуникационных академий Huawei в течение пяти лет. До конца 2017 года новые Академии откроются в нескольких ведущих вузах России. В их учебную программу войдут курсы «Системы хранения данных», а также «Коммутация и маршрутизация», разработанные при участии специалистов Huawei. Практические занятия по этому курсу будут проводиться на оборудовании Huawei.

Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор компании Huawei в России, сказал: «Huawei продолжит инвестировать в научное сотрудничество и социально-образовательные проекты в России. Повышение образовательного и профессионального уровня – залог успеха отрасли в целом, а также социально-экономического развития страны. Также мы продолжим активное сотрудничество с российскими партнерами».

Авторизованная инфокоммуникационная академия Huawei — это образовательная программа, которую компания предлагает колледжам и университетам для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей отрасли ИКТ. Программа включает в себя подготовку преподавателей к проведению авторизованных курсов Huawei и открывает перед всеми участниками возможности для прохождения международных или локальных сертификаций по актуальным ИКТ-направлениям. Huawei уже открыла Сетевые академии в семи вузах России, включая МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, МИСиС, МИРЭА, СПбГУТ, ЛЭТИ и ИТМО.

Huawei традиционно уделяет большое внимание образовательным программам: компания проводит и поддерживает различные соревнования в сфере ИКТ, выделяет стипендии студентам и преподавателям. С 2015 года Huawei выступает организатором Всероссийских соревнований в сфере ИКТ — Honor Cup. Инициатива призвана повысить мотивацию молодых специалистов в области ИКТ и помочь им в самообразовании. В Honor Cup могут принимать участие студенты высших и средних профессиональных учреждений России, а также аспиранты и недавние выпускники.

В рамках глобальной программы Seeds for the Future Huawei приглашает студентов и молодых специалистов пройти двухнедельный курс обучения в штаб-квартире Huawei в Китае. В России программа работает с 2012 года. Полученные знания и навыки помогают студентам определиться с будущей специализацией и увеличивают востребованность выпускников на рынке труда.

В честь своего 20-летия компания перечисляет 20 рублей с каждого проданного смартфона Huawei P10 в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для реализации образовательных программ фонда.