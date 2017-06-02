Минкомсвязи, операторы и производители оборудования обсудили перспективы развития сетей 5G

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел круглый стол «Россия на связи. Цифровая экономика страны на ландшафте 5G», организованный издательским домом «Коммерсантъ». Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обсудил с представителями крупнейших операторов связи и мировых производителей оборудования перспективы развития сетей связи пятого поколения (5G) в условиях создания в нашей стране цифровой экономики.

В обсуждении приняли участие президент и председатель правления МТС Андрей Дубовсков, генеральный директор «Вымпелкома» Шель Йонсен, вице-президент Huawei Россия Лю Либо, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков и генеральный директор «Теле2» Сергей Эмдин.

В ходе дискуссии обсуждался переход России к цифровой экономике с информацией как самым ценным активом. Участники круглого стола обсудили инвестиционный, технологический и кадровый потенциал страны для преодоления вызовов трансформации экономики и перспективы запуска технологии 5G в России как платформы новой экономической модели.

Николай Никифоров сообщил, что программа «Цифровая экономика» была подготовлена и представлена председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Министр отметил, что в программе есть показатель, который касается непосредственно развития сетей связи 5G в России: предполагается, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч жителей.

Глава Минкомсвязи отдельно отметил, что государство не должно вмешиваться в процесс создания инфраструктуры для цифровизации: «Мы хотим, чтобы это были крепкие, самостоятельные частные компании, которые уверенно чувствуют себя на российском рынке, которые имеют глобальные амбиции и которые создали эти потенциальные прорывные цифровые платформы для своей работы. Тоже самое, мы считаем, будем происходить и с телекоммуникационным сектором. Роль государства должна сводиться лишь к общей регуляторике, подготовке кадров, стимулированию исследований и разработок».

Министр рассказал о том, какие преимущества дают сети связи 5G: «В условиях, когда на один квадратный километр у нас будут миллионы подключенных устройств, а мы к этому придем очень быстро, и в условиях, когда на эти устройства будут возлагаться многие критически важные задачи, в том числе, для жизни, здоровья и безопасности наших граждан — в этих условиях никакие сети, созданные по старым технологиям, не будут справляться. Особенность технологии 5G состоит в том, что сеть может обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади и значительно сократить количество миллисекунд, которые проходят при передаче сигнала от базовой станции до устройства. В этих условиях мы получим принципиально новую среду передачи данных, которая подстегнет дальнейшую цифровизацию».

Николай Никифоров напомнил о стремительной скорости развития современных технологий, отметив, что в 2012 году в России еще не было ни одной базовой станции, работающей в стандарте связи четвертого поколения 4G/LTE. При этом сегодня в этом современном стандарте работает уже около четверти всей гражданской сотовой инфраструктуры или около 120 тысяч базовых станций. «Если бы не было сетей 4G, то трудно было бы представить себе такое потребление видеоконтента. Или трудно было бы представить 66 миллионов пользователей смартфонов и планшетов, которые сегодня есть в Российской Федерации. Все это стало основой. Без пользователей смартфонов мы с трудом могли себе представить такую ускоренную трансформацию, которая происходит, к примеру, на рынке услуг такси или на рынке онлайн-банкинга, когда сегодня уже все больше и больше транзакций, финансовых услуг оказывается через мобильное приложение банка. Есть примеры банков, у которых нет ни одного офиса, но есть лишь 500 программистов и уже непонятно, то ли это банк, то ли ИТ-компания», — сказал министр.

Глава Минкомсвязи подчеркнул, что интересы частного инвестора, развивающего телекоммуникационную инфраструктуру в России, должны быть защищены: «Задача цифровой экономики и ее раздела, связанного с 5G, заключается в том, чтобы приоткрыть горизонты, сделать их чуть ближе. Позиция нашего министерства состоит в том, чтобы осторожно и разумно принимать весь комплекс регулирующих воздействий на отрасль. И для того, чтобы бизнес-кейс операторов был положительным, и для того, чтобы граждане нашей страны, в конечном счете, без государственных инвестиций получали новые услуги, и качество жизни в стране возрастало».