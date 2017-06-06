Виртуальная АТС Zadarma анонсирует новую функцию: несколько голосовых приветствий

Бесплатная облачная АТС Zadarma представила новый сервис по настройке входящих звонков. Как сообщили CNews в компании, добавлена возможность создавать множество голосовых приветствий, а также для каждого голосового приветствия добавляется своя функция рабочих часов и автоответчик. По мнению разработчиков, новые функции могут быть особенно полезны для бизнеса, работающего с разными регионами и часовыми поясами, а также компаний, имеющих представительства в нескольких городах и странах.

Проект Zadarma продолжает расширять покрытие и совершенствовать уровень качества услуг: запущены в работу два новых дата-центра в Москве и Нью-Йорке.



Сервис IP-телефонии Zadarma появился в 2006 г. С тех пор сеть компании выросла до 4 разнесенных дата-центров, сотен серверов с полным резервированием и сотен тысяч клиентов — на сегодня у проекта 700 тыс. пользователей из 150 стран мира.

Компания Zadarma предлагает пользователям новую функцию: несколько голосовых приветствий

Сервис известен благодаря многим бесплатным возможностям, в частности, компания предлагает клиентам бесплатную облачную АТС, а также бесплатные виджеты на сайт. Кроме этого Zadarma предоставляет самый большой пул нумерации в 70 странах мира и 90 городах России.

