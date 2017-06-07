МТС намерена привлекать российские ИТ-стартапы к развитию своих сервисов

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о старте программы привлечения российских разработчиков ИТ-решений к развитию и созданию продуктов и услуг компании. Оператор планирует открыть доступ к интерфейсам программирования ряда собственных приложений и предоставить возможность внешним разработчикам применить свои технологии и алгоритмы к действующим сервисам оператора, сообщили CNews в МТС. Одной из ключевых площадок привлечения разработчиков для сотрудничества с МТС станет инновационный центр «Сколково» — организации планируют развивать партнерство в рамках заключенного сегодня соглашения.

Как отмечается, сотрудничество МТС и «Сколково» направлено, в первую очередь, на поиск сфер прикладного применения инновационных разработок резидентов «Сколково» для развития ИТ-сервисов МТС. В рамках соглашения «Сколково» по заданным МТС критериям будет отбирать стартапы, чьи разработки могут быть полезны для расширения функционала сервисов МТС и создания новых услуг в направлениях, которые МТС рассматривает как перспективные, в том числе в сфере телемедицины, онлайн-образования, киберспорта. Резидентов, которые станут партнерами МТС, «Сколково» готово включать в собственную программу грантов. Кроме того, МТС и «Сколково» планируют провести ряд совместных мероприятий, направленных на развитие российской ИТ-индустрии, организовать процесс обмена экспертизой.

В рамках программы сотрудничества с ИТ-разработчиками МТС в 2017 г. также намерена открыть доступ к интерфейсам программирования приложений (API) и выделить всем заинтересованным внешним разработчикам ИТ-решений вычислительные ресурсы в своей облачной инфраструктуре. Это позволит ИТ-компаниям и независимым разработчикам применить свои технологии к продуктам МТС и протестировать их в сотрудничестве с оператором. В случае успешного тестирования, МТС готова предлагать коммерческое партнерство для совместного развития продуктов.

«Сегодня МТС разрабатывает решения на базе инновационных технологий, среди которых — искусственный интеллект, машинное обучение, системы анализа Big Data. Мы видим большой интерес к этим технологиям у российских разработчиков и открыты к взаимодействию со всеми участниками рынка — как с крупными ИТ-компаниями, так и со стартапами. Для нас важно создать условия для партнерства и на техническом, и на организационном уровне. Поэтому мы одновременно готовим площадку, которая откроет возможность тестировать новые технологии на наших сервисах, и заключаем соглашение о сотрудничестве с одним из инновационных центров страны. Мы убеждены, что от такого партнерства выиграют, в первую очередь, наши клиенты, которые смогут первыми оценить передовые разработки, используя продукты МТС», — заявил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

«В рамках совместной работы фонда “Сколково” и МТС уже запущены несколько перспективных “пилотных” проектов по разным направлениям, актуальным для телекоммуникационной отрасли, и мы надеемся сделать эту работу ещё более системной и интенсивной», — отметил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково» Константин Паршин.