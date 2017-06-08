Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога»

Компания PROMT выпустила новую версию мобильных приложений Translate.Ru и PROMT Offline для iOS. Теперь пользователям доступна функция «Диалог», которая позволяет в режиме реального времени переводить разговор с иностранным собеседником, в том числе и без использования трафика мобильного интернета, сообщили CNews в PROMT.

Помимо уже доступных и привычных инструментов по вводу текста вручную, голосом, вставке фраз из буфера обмена и перевода текста с фото или изображений, а также перевода сообщений в iMessage, пользователи мобильных приложений PROMT могут переводить разговор «на лету».

Для того, чтобы общаться с собеседником на родном языке, достаточно запустить приложение Translate.Ru или PROMT Offline, зайти в режим «Диалог», выбрать языки для общения. После этого приложение переведет каждую произнесенную фразу с одного языка на другой. В новом режиме доступен как голосовой, так и ручной ввод текста. можно повторно прослушать все реплики, а важные фразы внести в раздел «Избранное».

Новая функция доступна для 16 языков в приложении Translate.Ru: английского, русского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского, греческого, казахского, каталанского, китайского, корейского, арабского, турецкого, финского и японского. Режим «Диалог» в PROMT Offline можно использовать для установленных языковых пакетов.

«Для нас очень важно, чтобы в путешествии пользователи приложений PROMT чувствовали себя комфортно и свободно, могли пообщаться за границей с новыми знакомыми или в экстренной ситуации. Именно поэтому в обновленной версии мобильных переводчиков мы добавили возможность перевода в режиме диалога. Достаточно достать смартфон или планшет, и вы уже можете общаться с иностранцем на родном языке. Это выглядит как чат, но только на одном устройстве, где можно говорить или писать по очереди, а все фразы автоматически переводятся в обе стороны. Просто и удобно, а в оффлайн-версии работает даже без интернета», — рассказал Борис Тихомиров, директор мобильных и интернет-проектов PROMT.

Кроме этого, в приложениях появилась возможность сохранять понравившиеся переводы в «Избранное», чтобы они не терялись даже после очистки истории запросов. На основе пожеланий пользователей, которые писались в поддержку и в отзывах к продукту, была реализована более гибкая настройка перевода текстов из буфера обмена. Пользователи смогут управлять тем, какая информация из буфера обмена должно быть переведена, рассказали в компании.

Приложение Translate.Ru доступно в App Store бесплатно. В течение ближайшей недели PROMT Offline можно приобрести со скидкой 35% за 299 руб. вместо обычных 459 руб.