Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль»

Компания Orange Business Services и «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) объявили об открытии «Лаборатории связи и интернета» в детском городе мастеров «Мастерславль». Курс занятий, разработанный для детей 5-14 лет, призван в игровой интерактивной форме рассказать об азах информационных технологий, а также популяризировать среди ребят актуальные профессии в современной цифровой индустрии. Именно в этом возрасте у детей формируется первичное представление о значимости различных профессий, рассказали CNews в Orange. При этом, по данным РОЦИТ, в течение 10 лет в России сохранится тенденция, когда на каждое резюме в сфере информационных технологий приходится 7 вакансий.

Изначально идея «Лаборатории связи» была придумана начальником отдела сетевого проектирования Orange Business Services Константином Гавриловым. Затем было принято решение о реализации проекта совместно с «Мастерславлем». С начала открытия в конце 2016 г. мастерскую посетило уже более 15 тыс. детей. В 2017 г. к разработке уроков для «Лаборатории» присоединился РОЦИТ. Опыт педагогической работы, накопленный его сотрудниками в ходе проекта по профессиям в ИТ-индустрии «БудуГуру», позволил трансформировать «Лабораторию» в центр профориентации для школьников не только в области телекоммуникаций, но и ИТ.

До сегодняшнего дня в «Лаборатории» регулярно проводились 4 занятия по основам телекоммуникаций, где дети узнавали историю связи и осваивали работу телеграфа, учились разбираться в строении сетей, а также в игровой форме устраняли неполадки в коммутационном узле. Сейчас программа дополнена тремя уроками, на которых юным посетителям «Мастерславля» расскажут о современных цифровых сервисах и ряде ИТ-профессий, объяснят базовые принципы кибербезопасности.

«Цифровая революция затрагивает без исключения все индустрии, стирая границы между миром бизнеса и информационных технологий. Меняется в том числе и телеком-отрасль — ее участники стараются предлагать не только традиционные телеком-услуги, но и комплексные решения на стыке телекоммуникаций и ИТ. В Orange Business Services работают 12 RnD-центров по всему миру, мы ежегодно инвестируем в разработку новых решений сотни миллионов евро, — рассказал Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR. — Именно поэтому мы понимаем важность популяризации среди подрастающего поколения профессий, связанных с информационными технологиями. Уже сейчас отрасли требуется все больше высококлассных специалистов, и мы рады внести свой вклад в укрепление отечественной ИТ-индустрии».

Алена Степаненко, директор отдела контента «Мастерславля», добавила: «Сегодняшние дети — это цифровое поколение, они уже в раннем возрасте хорошо знакомы с компьютерами и интернетом в прикладном значении. Но для успеха в будущем важно не просто формировать потребительское отношение к цифровым технологиям как к источнику развлечения и общения, но и получить понимание, как эта область устроена, какое ее может ждать развитие, и, самое главное, как цифра уже сейчас меняет и продолжит менять наш мир с огромной скоростью. Именно такие задачи ставит перед собой “Мастерславль”, который как любой настоящий город стремится угнаться за прогрессом».

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, со своей стороны заявил: «Дети 21-го века родились с компьютером в руках. Задача взрослых — показать, как они могут использовать технологии для работы, жизни и творчества. Что интересно, те же технологии бросают вызов учителям в борьбе за внимание у подрастающего поколения. Теперь обучение просто не имеет права быть скучным. Поэтому мы рады предложить новый игровой формат знакомства детей с миром ИТ-профессий».