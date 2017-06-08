Panasonic представила стратегию развития систем связи на 2017 год

Российское представительство Panasonic в рамках конференции технических центров Panasonic представило стратегию развития систем связи Panasonic, а также маркетинговую стратегию на предстоящий финансовый год с учетом тенденций телекоммуникационного рынка СНГ.

Кийотака Йамамото, заместитель генерального директора подразделения бизнес-решений Panasonic Corporation по направлениям систем связи и решений для документооборота, обозначил основные цели, направленные на развитие телекоммуникационных решений Panasonic в 2017 году. Их достижение напрямую зависит от активного взаимодействия партнёров и Panasonic.

Николай Школьников, руководитель отдела маркетинга и продаж систем связи Panasonic Russia, рассказал о политике и стратегии продаж решений для крупного бизнеса. UC-платформа (IP-АТС) KX-NSX2000, одна из последних разработок компании, станет главным элементом стратегии компании в новом году.

KX-NSX2000 обладает большей емкостью до 2000 абонентов, а также «горячим» резервирование системы. Выход продукта на российский рынок позволил Panasonic составить конкуренцию существующим игрокам в сегменте крупного бизнеса. Уже идет внедрение нескольких проектов на базе новой UC-платформы (IP-АТС) KX-NSX2000. Заказчики по достоинству оценили новый продукт за оптимальное соотношение «цена/качество/функциональность».

Последние несколько лет одним из ключевых продуктов для Panasonic стали SIP-телефоны. Благодаря высокому качеству продукции и стратегическому партнерству с ведущими провайдерами IP-телефонии компании удалось значительно увеличить темпы роста продаж с момента появления SIP-телефонов Panasonic в России. В прошедшем финансовом году продажи SIP-телефонов Panasonic выросли на 19%.

В 2016 года линейка проводных SIP-телефонов KX-HDV пополнилась двумя новыми моделями для корпоративного сектора - KX-HDV230 и KX-HDV330. В отличие от существующих моделей серии KX-HDV новинки поддерживают до 6 и 12 SIP-линий соответственно. Они оснащены двумя гигабитными портами с поддержкой PoE и механизмом электронного управления трубкой (EHS). KX-HDV330 обладает цветным тачскрин дисплеем 4,3 дюйма с подсветкой.

В декабре 2016 года Panasonic также представила свой первый SIP-видеотелефон KX-HDV430 со встроенной видеокамерой, изображение с которой выводится на цветной тачскрин дисплей 4,3 дюйма. Видеокодек H.264 обеспечивает эффективное сжатие видео и гибкость применения в разнообразных сетевых средах.

В Panasonic уверены, что появление новых моделей будет способствовать росту продаж SIP-терминалов в новом финансовом году.

В 2017 году на рынок выйдут еще два новых продукта Panasonic: коммуникационная IP-камера KX-NTV150 и IP видеодомофон KX-NTV160, которые идеально интегрируются в решения на базе IP-АТС Panasonic серий KX-NS/NSX/HTS.

На конференции также обсуждалась стратегия продаж малой IP-АТС Panasonic KX-HTS824, которая вышла на рынок весной 2017 года. Новый продукт по своей ёмкости полностью заменит известную аналоговую АТС KX-TEM824. Благодаря встроенной IP- и аналоговой ёмкости с возможностью последующего расширения, а также конкурентоспособной цене новый продукт стал оптимальным решением для малого бизнеса.

Взаимодействие с партнерами по вопросам технической поддержки заказчиков также было важной темой для обсуждения. Благодаря высокой квалификации специалистов ТЦ клиенты могут быть всегда уверены в том, что получают все преимущества решений Panasonic, а также пятилетнюю гарантию при условии установки авторизованным специалистом.

В завершении двухдневной конференции Дзюнити Судзуки, генеральный директор Panasonic Russia, вручил представителям Технических Центров сертификаты, подтверждающие их статус. Руководители Департамента коммуникаций, а также гости из штаб-квартиры Panasonic выразили признательность ТЦ за плодотворную и профессиональную работу. На сегодняшний день сеть Технических Центров АТС Panasonic насчитывает 71 компаний в странах СНГ, 50 из которых находятся на территории России - от Калининграда до Владивостока.