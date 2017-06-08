Сбербанк и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и китайская компания Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ в головном офисе Сбербанка подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и исполнительный директор Huawei Го Пин.

Как рассказали CNews в Сбербанке, меморандум предусматривает взаимодействие сторон при разработке инновационных продуктов и услуг с использованием машинного интеллекта, больших данных и облачных инфраструктур. В центре внимания — электронное здравоохранение, сервисы «умного города», «умного образования», «электронного правительства», а также интернет вещей. В 2017 г. компанией Huawei в Москве будет открыт центр OpenLab, который может стать базой для последующих совместных проектов.

«Мы активно сотрудничаем с Huawei на протяжении нескольких лет и пришли к выводу, что взаимодействие необходимо расширить, — отметил глава Сбербанка Герман Греф. — Совместная инновационная деятельность взаимовыгодна и соответствует устремлениям и Сбербанка, и нашего китайского партнёра разрабатывать и применять высокотехнологичные продукты».