Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков

Zebra Telecom объявила об открытии доступа к API своей виртуальной АТС С 1 июня 2017 г. Как рассказали CNews в компании, такая возможность позволит разработчикам онлайн-сервисов и компаниям-интеграторам создавать собственные решения для обмена данными с платформой Zebra Telecom. Конечные клиенты оператора смогут собственными силами интегрировать виртуальную АТС во внутреннюю IT-инфраструктуру.

API уже эффективно используется для обмена данными между АТС и внешними CRM-системами. Первые готовые интеграции для Битрикс24 и AmoCRM были запущены в прошлом году в составе всех платных тарифных планов. Объединение систем позволяют показывать всплывающее окна с информацией о звонящем клиенте непосредственно в интерфейсе CRM, создавать лиды для звонящих, добавлять записи разговоров к отображаемым звонкам и автоматически соединять звонящих с ответственными менеджерами. На текущий момент такие интеграционные виджеты установлены у 15% пользователей тарифных планов HOME, BUSINESS и ENTERPRISE.

«Открытие API – естественный и важный шаг на пути развития любого современного облачного сервиса, позволяющий создавать внутри компаний-клиентов цельные и многофункциональные экосистемы. Крупнейшие IT компании по всему миру показывают эффективность такого подхода, формируя сети облачных систем под все нужды бизнеса. Мы будем стремиться оставаться важной частью таких экосистем и формировать их вокруг собственных сервисов», - отметил Александр Мурышкин, руководитель проекта «Виртуальная АТС».

«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) – оператор связи, действующий на рынке комплексных телекоммуникационных услуг для бизнеса и частных клиентов. В основную группу услуг компании входят современные облачные решения для корпоративных заказчиков – виртуальная АТС, коллтрекинг (система отслеживания источников звонков), интеллектуальные номера 8-800. По оценкам консалтингового агентства iKS-Consulting, в 2016-м году оператор вошёл в ТОП-6 российского рынка виртуальных АТС.