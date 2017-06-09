«Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в охранной зоне критически важных объектов.

Как рассказали CNews в «Росэлектронике», новый комплекс может применяться в качестве системы охраны периметров объектов, обслуживания воздушного движения, системы управления движением судов. Он обеспечивает круговой обзор, позволяет обнаруживать цели, определять их координаты в радиусе до 100 км, осуществлять траекторное сопровождение целей и отображать информацию на мониторе оператора, а также принимать меры при несанкционированном вторжении. За счет использования существующего сигнала цифрового телевидения и ФМ-радиовещания ПКЛ не требует наличия собственного передатчика.

Принцип работы комплекса построен на переотражении движущимися объектами ТВ- и ФМ-сигналов радиопередающих центров. Эта особенность позволяет применять комплекс там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения малогабаритных целей, в том числе дронов, на предельно малых высотах в населённых пунктах.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработкой системы занимается НИИ «Вектор». На данный момент разработана опытная станция, имеющая 15 антенн, одна из которых направлена на источник излучения, а остальные воспринимают отраженный сигнал от самолетов, судов, автомобилей и даже людей. К примеру, дальность обнаружения БПЛА составляет 10 км, автомобилей и людей — менее 20 км, кораблей — 80 км.

В состав комплекса входит антенная система, устройство приема и обработки сигналов, комплекс вычислительных средств со специальным программным обеспечением. Кроме того, он может оснащаться средствами видеоконтроля и другим дополнительным оборудованием для защиты объекта. Комплекс не оказывает вредного воздействия на людей и окружающую среду, имеет малое энергопотребление и доступную стоимость эксплуатации, подчеркнули в «Росэлектронике». Небольшие габариты позволяют выпускать мобильную версию комплекса.

Локационный комплекс может применяться для охраны критически важных объектов, в том числе на химических заводах, оборонных предприятиях, электростанциях, в аэропортах, шахтах, а также использоваться для обеспечения безопасности водных акваторий и территорий большой протяженности.