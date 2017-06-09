«Ростелеком» обеспечил интернетом культурно-просветительский форум на Селигере

«Ростелеком» предоставил доступ в интернет гостям и участникам культурно-просветительского форума «350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского» в Тверской области. Мероприятие всероссийского масштаба проходит в регионе с 7 по 11 июня в Нило-Столобенской пустыни, недалеко от Осташкова.

На форуме «Ростелеком» развернул беспроводную зону Wi-Fi со скоростью доступа до 10 Мб/с на одно абонентское устройство. Одновременно в сеть могут выходить до 256 абонентов без ограничений длительности сессии или объема трафика. Для проведения телетрансляций торжественных мероприятий «Ростелеком» от территории Пустыни до телестудии в Твери организовал канал связи пропускной способностью до 15 Мб/с. По периметру территории, где будет проходить основное действо праздника, установлены видеокамеры и три трансляционных экрана. Это позволит всем желающим наблюдать за происходящим в прямом эфире телеканала «Тверской проспект».

Для организации телетрансляции и доступа в интернет тверские связисты построили более 2 километров оптических линий связи, с общей скоростью канала до 1 Гб/c.

«Наша компания неоднократно выступала техническим партнером аналогичных мероприятий федерального уровня, проходивших на берегах Селигера, – сказал Дмитрий Ухов, директор Тверского филиала «Ростелекома». – Современнейшие технологии позволяют обеспечить высокоскоростным и надежным доступом в интернет все ключевые площадки Форума. Надеюсь, наши технологии помогут в реализации целей, которые перед собой ставят организаторы и участники форума», – подчеркнул Дмитрий Ухов.

Ожидается, что в дни празднования площадки культурно-просветительского форума посетят несколько тысяч человек. В мероприятии планируют принять участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.