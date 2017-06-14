Новый релиз Amber CRM поддерживает интеграцию с любой телефонией

Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM 3.1, предназначенной для роста продаж и увеличения эффективности бизнеса, который поддерживает интеграцию с любой телефонией вне зависимости от оператора стационарной связи и сервера IP-АТС.

Интеграция осуществляется с помощью универсального модуля, основанного на базе телефонной платформы Asterisk, который обеспечивает возможность сопряжения Amber с сервером IP-телефонии. Пользователи могут осуществлять исходящие звонки и принимать входящие вызовы. Кроме этого Amber CRM обеспечивает хранение записей переговоров и дает возможность прослушивания их содержания для последующей корректировки работы сотрудников.

Интеграция телефонии с CRM-системой упрощает работу менеджеров, повышает скорость и качество обслуживания клиентов, а также позволяет анализировать работу сотрудников по обработке телефонных обращений.

Интегрированное решение Amber CRM + Asterisk будет полезно всем, кто использует телефонное общение как один из каналов продаж и кому необходим надежный и экономичный инструмент контроля и улучшения качества взаимодействия менеджеров с клиентами. С Amber CRM возможна интеграция любого сервера IP-телефонии и любого провайдера.