Tele2 запустила 4G в Тюменской области

Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Тюменской области. Теперь высокоскоростной интернет в стандарте 4G доступен абонентам компании в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

В Тюменской области LTE-сеть работает на частотах 800 и 1800 МГц. Особенностью частотного диапазона 800 МГц является широкая зона радиопокрытия. LTE-1800 обладает устойчивой проникающей способностью и обеспечивает высокий уровень сигнала не только на улицах, но и в помещениях со сложными конструктивными особенностями.

Для запуска сети технические специалисты Tele2 вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson. Сети 2G и 3G в Тюменской области также построены на этом оборудовании, работа с единым вендором позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

Пользователям скоростного мобильного интернета в Тюменской области компания предлагает протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифным планам «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» новые абоненты получат удвоенный пакет 4G-интернета на три месяца.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству сетей LTE в два раза: оператор запустит услугу скоростного мобильного интернета в стандарте 4G в 25 регионах. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом.

В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 32 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.