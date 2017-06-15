«Мегафон» первым в России запускает VoLTE для Samsung

«Мегафон» объявил о том, что высококачественные звонки в сети LTE (VoLTE) оператора теперь доступны для пользователей Samsung в Москве и Московской области. VoLTE предоставляется бесплатно и доступен на всех тарифах.

«Абоненты «Мегафона» Московского региона первыми в России могут оценить преимущества голосовой связи последнего поколения на устройствах Samsung. VoLTE(Voice over LTE) на сегодняшний день самая передовая технология. Идеальное качество связи, мгновенное соединение, возможность пользоваться мобильным интернетом во время звонка. При этом трафик передачи данных вашего тарифа не расходуется», - сказал Евгений Новоселов, директор по инфраструктуре столичного филиала «Мегафона».

«Мы очень рады, что пользователи Samsung одними из первых получат возможность оценить высокое качество связи, которое обеспечивает VoLTE. Это важный шаг в будущее, где передовые технологии приносят пользу обычным людям», – отметил Сейф Эль Хаким, глава маркетинга Samsung Mobile в России.

Услуга уже работает на Samsung Galaxy S7|S7 Edge (SM-G930FD, SM-G935FD). В течение ближайшего месяца преимущества высококачественных звонков в сети LTE (VoLTE) «Мегафона» станут доступны владельцам смартфонов Galaxy S8|S8+, Galaxy A (2017), а вскоре и владельцам других смартфонов Samsung. Настройки VoLTE в смартфонах Samsung Galaxy: S7, S7 Edge будут включены автоматически при обновлении прошивки до Nougat (Android 7.0). Управлять услугой можно в телефоне: Настройки-> Подключения->Мобильные сети – Вызовы VoLTE.

В сентябре 2016 г. «Мегафон» первым в России запустил технологию VoLTE (англ. Voice over LTE — голос через интернет) без ограничений, с 20 апреля 2017 года услуга доступна в Москве и Московской области для владельцев iPhone, сейчас идут работы по расширению географии предоставления услуги и увеличению ассортимента гаджетов с поддержкой технологии. Всего на сегодняшний день VoLTE используют 102 оператора в 55 странах мира.