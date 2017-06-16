МТТ представила коробочный продукт для запуска MVNO

МТТ презентовала новый коробочный продукт для запуска MVNO, разработанный на основе собственной MVNE-платформы в ходе 8 Национальной конференции «Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в Российской Федерации – MVNO Russia 2017», организованной TMT Conferences.

Новый продукт представил в своем выступлении директор бизнес-единицы «Межоператорское взаимодействие» МТТ Андрей Ажигиров. MVNE МТТ позволяет любому клиенту в сжатые сроки и без капитальных вложений создать собственного виртуального мобильного оператора за счет аппаратной и программной инфраструктуры, созданной МТТ в 2016 г.

«Мы разработали максимально «прозрачный» коробочный продукт MVNE, доступный для быстрого и легкого запуска MVNO тем клиентам, которые не имеют собственных телеком-компетенций. Его отличие – и в целом, вся философия того, чем МТТ занимается в плане MVNE – это готовность работать на любой объем бизнеса, на совершенное разные и новые бизнес-модели цифровизации, которые есть у наших клиентов и которые готовы проверять свои концептуальные идеи», - отметил Андрей Ажигиров.

Новый коробочный продукт нацелен на тех клиентов, которым необходим адаптивный и понятный запуск MVNO. Он включает в себя простой универсальный договор на все услуги в рамках создания виртуального оператора, информационный портал для управления сервисами абонентов и готовый алгоритм взаимодействия с регулирующими органами.

«Тот факт, что мы нейтральны и предоставляем рынку независимую MVNE-платформу, став, по сути, инкубатором для MVNO-проектов, является существенным преимуществом для партнеров МТТ», - подчеркнул Андрей Ажигиров. Виртуальный оператор, запущенный с помощью MVNE МТТ, создает новые возможности для любого бизнеса – это дополнительные сервисы и доходы, независимость от инфраструктуры базового оператора, разработка собственных мобильных продуктов клиента и использование радиопокрытия нескольких сетей.