Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области

Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Архангельской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Архангельска, Северодвинска и Котласа.

На этапе запуска в зоне устойчивого покрытия сети LTE проживает 55% жителей Архангельской области. До конца 2017 года Tele2 планирует обеспечить этой услугой 82% населения региона. Сеть 3G сегодня доступна 85% абонентов оператора в Архангельской области.

Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в Архангельской области построены на оборудовании одного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

Пользователям скоростного мобильного интернета в Архангельской области компания предлагает протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифным планам «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» новые абоненты получат удвоенный пакет 4G-интернета на три месяца.

В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 33 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.