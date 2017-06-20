«Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на существующих смартфонах и планшетах клиентов. Во время демонстрации на сети «Мегафона» скорость мобильного интернета в секторе достигала 851 Мбит/сек. В качестве пользовательских устройств использовались восемь смартфонов Huawei Mate 9.

Потенциально современные смартфоны и планшеты способны работать на скоростях до 150-300 Мбит/сек, однако из-за особенностей работы мобильных сетей на практике скорость доступа значительно ниже. Технология Massive MIMO позволяет приблизить реальные показатели сети к теоретически достижимым мобильными устройствами.

Massive MIMO является одной из технологических основ сетей 5G, позволяет увеличить пропускную способность каждой соты с 150 Мбит/сек до 700-800 Мбит/сек без привлечения дополнительного частотного ресурса. Это означает, что у каждого абонента, подключенного к базовой станции, скорость мобильного интернета также увеличится в несколько раз.

Технологию можно применить и к существующим сетям LTE, что и было показано в ходе демонстрации. Для работы стенда использовался режим работы LTE-FDD в частотном диапазоне 1800 МГц (Band 3) с шириной полосы 20 МГц. Использование схемы MIMO 32x32 позволило увеличить пропускную способность соты по сравнению с MIMO 2x2 с 150 Мб/с до 851 Мб/с.

«Несомненный плюс данной технологии заключается в том, что она позволяет увеличивать скорость интернет-доступа на существующих частотах. «Мегафон» обладает серьезными частотными преимуществами по сравнению с другими игроками. Сегодня «Мегафон» – это самый быстрый оператор в России. Новая технология позволит нам еще полнее использовать свои преимущества, сделав, по сути, скорость интернет-доступа недосягаемой для конкурентов. Клиенты «Мегафона» получат интернет-доступ нового поколения, что в связке с новой тарифной линейкой «Включайся!» позволит им пользоваться лучшим сервисом как с технологической, так и с продуктовой точек зрения», - сказал Влад Вольфсон, коммерческий директор «Мегафона».

«Несмотря на то, что технология достаточно новая, у компании Huawei уже есть несколько успешных примеров ее реализации по всему миру: для операторов SoftBank (Япония), CMCC (Китай), Vodafone (Великобритания) и Vodafone (Испания). Совместно с Мегафон мы намерены внести свой вклад в скорейшее развертывание самых передовых технологий в России», - отметил Вячеслав Шлыков, директор Поволжского офиса Huawei в России.

В 2008 году «Мегафон» первым из российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (UMTS). В 2012 году компания первой из крупнейших операторов страны запустила сеть четвёртого поколения (LTE), а в 2014 году — первой запустила сеть LTE-Advanced, ставшей на тот момент самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Уже сегодня абонентам «Мегафона» доступны скорости до 300 мегабит в секунду, а в Москве — до 450 мегабит в секунду. В этом году в рамках ПМЭФ компания продемонстрировала скорость в 35 Гбит/сек, установив рекорд России в области мобильного интернета.