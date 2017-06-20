«Мегафон» запустил 4G-интернет в городах и селах Ингушетии

«Мегафон» объявил о завершении реализации крупного этапа строительства сети 4G (LTE) в Ингушетии, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения территорию с населением более 125 тысяч человек. Как рассказали CNews в компании, скоростной мобильный 4G-интернет стал доступен абонентам «Мегафона» в городах Малгобек и Карабулак. На сегодняшний день сигнал 4G покрывает более 80% территории этих городов: мобильный интернет на средней скорости до 35 Мбит/с доступен на центральных улицах и в спальных районах. Также 4G-интернет заработал в селах Инарки, Согопши, Плиево, Барсуки и в станице Троицкой, в которых проживает более 60 тысяч человек.

«Мегафон» в Ингушетии остается лидером телеком-рынка, предоставляя абонентам надёжную связь и качественное сервисное обслуживание, — комментирует Залимхан Акиев, директор отделения «Мегафон» по Республике Ингушетия. — Сеть 4G уже больше трех лет работает в Магасе, Назрани, Сунже и в сельском поселении Экажево, и мы ежемесячно отмечаем рост популярности мобильного интернета «Мегафона»: только за последние полгода объём потребления интернет-трафика вырос почти на 70%. Мы ожидаем существенный рост этих показателей в связи с расширением географии 4G, и запуском новой тарифной линейки «Включайся!», которая даёт абонентам большие пакеты интернет-трафика на просмотр видео, онлайн-музыку, общение в соцсетях и месседжерах».

Ключевым отличием сетей 4G от предыдущего поколения связи является высокая скорость передачи данных до 100 Мбит/с, что в 5-7 раз выше, чем в сетях 3G. При этом стоимость мобильного интернета для абонентов «Мегафона» не меняется, но в разы возрастают качественные показатели связи — надёжность, скорость и устойчивость соединения. Например, на скачивание полнометражного фильма объёмом 1,5 Гб в сети 3G абоненты нужно около часа, а в сети 4G — менее 10 минут.

LTE-технология позволяет быстро получать и отправлять «тяжёлые» файлы объёмом 1 ГБ и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержек при открытии страниц, работать с онлайн-плеерами, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры и т.д.