«Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке

«Ростелеком» объявил о расширении границы системы для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру телефона «112» в Чукотском автономном округе. Помимо Анадыря и Анадырского района, «Система-112» начнет работать на территории населенных пунктов Певек и Билибино. Работы будут проводиться в рамках государственного контракта с Управлением гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО.

«Система-112» предназначена для организации вызовов экстренных служб жителями по принципу «одного окна» и последующей координации и управления комплексом мер по оперативному реагированию на обращения населения. Первоначально звонки поступают в единый центр, специалисты которого отсеивают ложные и справочные вызовы, и далее передают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу в зависимости от ситуации.

«С помощью «Системы-112» существенно упрощается и ускоряется обмен данными между гражданами и экстренными службами, а действия последних становятся более эффективными и скоординированными. Подобная автоматизация помогает контролировать данные по оперативной обстановке в регионе. Реализация проекта по внедрению «Системы-112» на Чукотке началась осенью 2016 года, тогда в Анадыре был создан первый центр обработки вызовов. Теперь мы расширяем географию работы этой системы на соседние населенные пункты. Все работы планируем завершить к ноябрю этого года», – сказала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».

В рамках контракта «Ростелеком» выполнит монтаж серверов и необходимого оборудования, их настройку и запуск. Благодаря использованию современных информационно-коммуникационных технологий будет обеспечен прием и обработка вызовов от населения из сетей связи общего пользования по единому номеру телефона. После завершения пуско-наладочных работ будет проведен инструктаж операторов и диспетчеров экстренных служб.

Государственный контракт на оказание услуг заключен с Управлением гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в ЧАО на 2015 - 2019 годы».