XVII Международный форум «Спектр-2017» сфокусируется на технологиях 5G

В рамках подготовки к XVII Международному форуму «Нормативно-правовое регулирование использования радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» («Спектр-2017»), который пройдет 19-20 сентября в многофункциональном комплексе «Роза Холл» (Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, «Роза Хутор»), состоялось первое заседание программного комитета Форума.

Председатель комитета, заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов отметил, что сейчас телекоммуникационная отрасль стоит на пороге внедрения 5G. Поэтому при разработке программы форума необходимо сделать акцент на вопросах, связанных с распределением радиочастотного ресурса для нового поколения связи. По мнению участников заседания, внедрение этой технологии в России сопряжено с занятостью большинства кандидатных полос для 5G.

Николай Васехо, технический директор ФГУП «Главный радиочастотный центр», пообещал, что сотрудники предприятия подготовят к форуму доклад с подробным анализом этих диапазонов (количество пользователей и разрешений на использование спектра, примерная стоимость переноса РЭС в другие частоты). К обсуждению присоединятся представители ФГУП НИИР и Минобороны.

Представители сотовых операторов согласились с актуальностью темы внедрения 5G и пообещали рассказать о тестировании технологии в своих компаниях.

Часть докладов форума будет посвящено актуальным вопросам использования радиочастотного спектра в РФ. Свою точку зрения выскажут как представители госструктур (Минкомсвязь, Государственная комиссия по радиочастотам, Роскомнадзор, радиочастотная служба), так и операторского сообщества (Национальная радиоассоциация, компании сотовой и спутниковой связи).

На Форуме будет организован круглый стол, в котором представители РКН и радиочастотной службы ответят на самые острые вопросы федеральных и региональных операторов. На сайтах форума (spectr-forum.com) и РКН (rkn.gov.ru) в скором времени появится специальная форма, с помощью которой участники рынка связи смогут отправить свои обращения.

Следующее заседание комитета состоится во второй половине июля. К этому времени будет сформирован проект программы форума.

В форуме «Спектр» традиционно принимают участие международные организации (Бюро радиосвязи МСЭ, РСС, администрации связи-члены РСС), федеральные органы исполнительной власти, пользователи радиочастотного спектра, центральные и региональные органы радиочастотной службы, территориальные управления Роскомнадзора, операторы радиосвязи и телерадиовещания, научные и проектные институты, отечественные и зарубежные производители радиоэлектронного оборудования, а также средств радиоконтроля.