«Ростелеком» предложил организациям Краснодара новые телеком-решения для развития бизнеса

«Ростелеком» представил в Краснодаре новые телеком-решения для развития бизнеса. Корпоративные клиенты компании — представители министерств, правоохранительных органов, крупных организаций, банковской сферы, страховых компаний региона — получили возможность ознакомиться с телеком-услугами «Ростелекома», которые помогают сэкономить на покупке оборудования и программного обеспечения или вообще отказаться от них.

«Тот факт, что “Ростелеком” стал теперь еще и мобильным оператором связи, позволяет клиентам получать все виды услуг от одного оператора, совершать бесплатные звонки внутри сети “Ростелекома”, включая звонки на фиксированные и мобильные номера с сохранением собственного номера. Пакетные и индивидуальные предложения для организаций различного масштаба помогают оптимизировать затраты на корпоративную связь. Прежде чем подключиться, можно тестировать качество и возможности мобильной связи в течение 30 дней», — рассказали в компании.

Среди услуг мобильной связи, представленных «Ростелекомом» в Краснодаре — «Видеокомфорт», Wi-Fi с SMS-авторизацией и виртуальный центр обработки данных.

Так, услуга «Видеокомфорт» — передовая технология удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей в облаке. Облачное видеонаблюдение позволяет объединять территориально распределенные камеры в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам и базе событий, пояснили в «Ростелекоме». Видеоинформация при этом хранится на мощных серверах в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать должный стандарт безопасности и просматривать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Организация Wi-Fi-доступа с SMS-авторизацией позволяет, в свою очередь, сделать комфортными зоны отдыха и ожидания, зоны обслуживания клиентов, переговорные, приемные и пр. Особенно актуальна эта услуги для отелей, ресторанов, развлекательных и торговых центров, клиентских офисов.

Сервис «Виртуальный ЦОД» служит для хранения данных, резервного копирования с доступом через интернет или VPN, предоставления вычислительной и сетевой виртуальной инфраструктуры с заданными характеристиками. Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа и сразу же становятся доступны для установки ПО клиента и подключения через интернет.

«В помещении, где проходил бизнес-семинар, мы организовали зону бесплатного Wi-Fi доступа и устроили демо-зону “Видеокомфорта”: всё происходящее во время встречи записывалось на видеокамеры и транслировалось на большой экран. Участники встречи смогли самостоятельно протестировать качество соединения и скорость беспроводного доступа в интернет, оценить удобство и пользу видеонаблюдения», — отметил Сергей Лычак, заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелекома» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.