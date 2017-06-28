«Ростелеком» предложил бизнесу Приморья «управляемый Wi-Fi»

«Ростелеком» объявил о доступности корпоративным клиентам Приморского края сервиса «Управляемый Wi-Fi». Это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Благодаря этому сервису, компании Приморья могут организовать Wi-Fi сеть на своей территории, установив одну или несколько точек доступа, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для посетителей. При этом им не нужно самостоятельно покупать, настраивать оборудование и обеспечивать его эксплуатацию. Всё это сделают специалисты «Ростелекома».

Подключив сервис «Управляемый Wi-Fi», предприятие получит возможность управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации и многое другое. Например, при подключении к сети конечный пользователь увидит на экране планшета или смартфона приветственную страницу, на которой владелец гостевой зоны Wi-Fi может разместить полезную информацию рекламного или справочного характера. Это может быть описание рекламных акций, меню, каталог услуг, афиша и т.д.

Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается SMS авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

«Наша услуга ориентирована, в первую очередь, на компании, работа которых напрямую связана с предоставлением услуг: кафе и рестораны, гостиницы и кинотеатры, салоны красоты и фитнес-клубы. Бизнес получает сразу несколько положительных эффектов. Первый – организация Wi-Fi для клиентов, который повышает их лояльность к заведению. Второй – возможность размещения, например, рекламной информации на приветственной странице. И главное, «Ростелеком» гарантирует клиентам круглосуточную техническую поддержку 365 дней в году», – отметила Екатерина Галаган, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Для подключения необходимо выполнить два шага: оформить заявку на сайте или обратиться к менеджеру «Ростелекома» и подписать договор на оказание услуги. После этого специалисты «Ростелекома» установят и настроят оборудование. При этом, необходимо будет оплатить только организацию сети и интернет, рассылка пользователям SMS с паролем будет осуществляться бесплатно.