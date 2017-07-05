Облачная АТС Zadarma объявляет летние скидки

Сервис Zadarma анонсирует летнюю акцию «Полгода за полцены». Как сообщили CNews в компании, по условиям акции пользователям предлагается 50% скидка на 6 месяцев абонентской платы за новые номера в 10 городах мира – Москва, Новосибирск, Самара, Украина, Лондон, Варшава, Нью-Йорк, Мадрид, Барселона, Сан-Франциско. В компании уточнили, что количество номеров не ограничено, предложение действует до 1 августа 2017 г.



Компания Zadarma предлагает пользователям 50% скидку на абонентскую плату

Проект Zadarma продолжает расширять покрытие и совершенствовать уровень качества услуг: запущены в работу два новых дата-центра в Москве и Нью-Йорке.

Сервис IP-телефонии Zadarma появился в 2006 г. С тех пор сеть компании выросла до 4 разнесенных дата-центров, сотен серверов с полным резервированием и сотен тысяч клиентов — на сегодня у проекта 700 тыс. пользователей из 150 стран мира.

Сервис известен благодаря многим бесплатным возможностям, в частности, компания предлагает клиентам бесплатную облачную АТС, а также бесплатные виджеты на сайт. Кроме этого Zadarma предоставляет самый большой пул нумерации в 70 странах мира и 90 городах России.

