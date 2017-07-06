«Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи

«Мегафон» объявил о предоставлении интернет-доступа по технологии фиксированной связи на скоростях до 300 Мбит/с для отеля «Radisson Blu Paradise Resort&Spa 5*».

Черноморское представительство мировой сети отелей с помощью телеком-сервисов «Мегафона» поддержало эффективные коммуникации персонала, а также обеспечило скоростным Wi-Fi свою территорию, где одновременно отдыхают до 1000 туристов.

«Популярные точки гостеприимства Большого Сочи уже обеспечены бесплатным скоростным Wi-Fi-доступом, в том числе и наиболее востребованные отели, которые стремятся обеспечить своим гостям максимальный комфорт. За год мы реализовали порядка 10 крупных кейсов по развитию Wi-Fi зон для отельеров в прибрежном и горном кластерах курорта. А для удобных коммуникаций туристов на экскурсиях или на пляжах в Сочи, Адлере, в Красной Поляне доступна наша сверхскоростная сеть 4G+, успешно прошедшая олимпийскую проверку, с передачей данных до 300 Мбит/с, - сказал Анатолий Горбунов, директор сочинского отделения «Мегафона».

«Мегафон» в настоящий момент обслуживает более 12 тысяч корпоративных клиентов в Краснодарском крае, предоставляя им полный комплекс телекоммуникационных услуг: мобильную и фиксированную связь, доступ в интернет, аренду каналов связи, организацию VPN-сетей, создание конвергентных предложений, конфиденциальную связь, M2M-сервисы и «облачные» решения, а также другие услуги.