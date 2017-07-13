В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации

Инженеры холдинга «Росэлектроника»(госкорпорация «Ростех») разработали мобильный автономный пункт приема с космических спутников гидрометеорологической информации, данных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, а также программ цифрового телевидения.

Комплекс оборудования предназначен для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

«Подобные комплексы используются в армии и хорошо зарекомендовали себя при дислокации в труднодоступных районах. Мы считаем, что разработка может найти применение в условиях любых длительных экспедиций – геологических, археологических или этнографических, на вахтенных объектах, в охотоведческих и рыболовецких хозяйствах, в лесничествах и заповедниках. Она применима везде, где мы имеем дело с развертыванием деятельности человека в условиях отсутствия инфраструктуры», - сообщил заместитель генерального директора, статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

В настоящее время мобильным пунктом, получившим название «Сюжет-МБ», интересуются организации «Росгидромета» и «Минтранса» России.

Комплекс, разработанный петербургским НИИ телевидения, обеспечивает прием, регистрацию, обработку и хранение гидрометеорологической информации с отечественных и зарубежных спутников «Метеор», NOAA, Meteosat, включая перспективные - FY-3 и «МЕТОР». Осуществляет прием сигналов в аналоговых форматах в диапазоне метровых волн APT (137 МГц) и WEFAX (1,7 ГГц), а также цифровых – HRPT и МHRPT в диапазоне 1,7 ГГц.

Кроме того, оборудование позволяет принимать сигналы цифрового телевещания в диапазоне 11,7 – 12,5 ГГц, факсимильные метеорологические карты в формате FAX и телеграммы в формате RTTY в диапазоне коротких волн с частотой от 1,5 МГц до 30 МГц.

Также мобильный пункт «Сюжет-МБ» обеспечивает определение пространственно-временных характеристик в месте приема информации с точностью до 5 м и 1 мкс, в зависимости от числа активных спутников глобальных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.

Время развертывания пункта в рабочий режим – 20 мин, а потребляемая мощность не превышает 500 ВА. Рабочий диапазон температур комплекса – от минус 50 до 50 С. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.

Пункт «Сюжет-МБ» будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг «Росэлектроника» будет представлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех – павильон F2, стенд 3а.

НИИ телевидения является крупнейшим в России разработчиком систем отображения информации. В частности, как сообщалось ранее, институт разработал проект комплексной системы мониторинга ледовой обстановки на всей протяженности Северного морского пути, а также систему доставки Интернета на корабли, в том числе подводного флота.