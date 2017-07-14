Tele2 увеличила число роуминговых партнеров в Европе и Турции

Tele2 объявила об открытии роуминга в сетях HT Eronet (Босния и Герцеговина), Cosmote (Греция) и AVEA (Турция). Клиенты компании в этих странах могут пользоваться услугами автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом на выгодных условиях.

Абонентам Tele2, путешествующим в Боснию и Герцеговину, Грецию и Турцию, доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 руб. за минуту звонка в страны СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется в этих странах в 6 руб. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета в Боснии, Греции и Турции составит 25 руб. за мегабайт.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 руб. за минуту, абонентская плата составляет 5 руб. в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» в Боснии и Герцеговине, Греции, Турции можно скачать 10 МБ интернет-трафика за 100 руб. в сутки.