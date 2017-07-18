«Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС

«Воентелеком» объявил о его включении в перечень организаций государств — членов Евразийского экономического союза, которые имеют компетенции для выработки предложений по цифровой трансформации промышленности в рамках ЕАЭС.

Компания вошла в число16 российских предприятий сферы ICT и интернет-технологий, обладающих компетенциями для выработки предложений по цифровой трансформации промышленности. Лидеры отечественного софтвера представлены в ежегодном информационно-аналитическом отчете «Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств — членов Евразийского экономического союза», подготовленный Евразийской экономической комиссией.

В настоящее время разработку программного обеспечения, по мнению аналитиков ЕАЭС, можно считать сложившимся сектором экономики. Сегодня в мире насчитывается более 19 млн программистов. Совокупная выручка софтверных компаний, входящих в ТОП-500, составляет почти $750 млрд.

Заметное место в мировом софтвере занимает Россия, на которую приходится более 900 тыс. программистов. Интерес представляют результаты исследования, проведенного среди 1,5 млн программистов мира и опубликованные в сентябре 2016 года HackerRank. По качеству решений различных задач, основанных на скорости и точности, Россия занимает второе место в Евразии, незначительно уступая лишь китайским разработчикам.

С каждым годом отечественные программисты становятся популярнее за рубежом. По экспертным оценкам, российский софтверный рынок составляет почти $14 млрд, экспорт программного обеспечения вырос до $7 млрд. При этом объемы программного продукта и услуг по его разработке в российских предприятиях и организациях продолжают расти.

Воентелеком стал первой российской компанией, которая внедрила в сети военной связи современные технологические подходы к реализации телекоммуникационной и информационной инфраструктуры, основанной на российском унифицированном оборудовании, главную роль в котором играет программное обеспечение собственной разработки. В числе важнейших задач компании — создание технологической экосистемы в целях повышения конкурентоспособности предприятий отечественной промышленности как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Мейнстримом для отрасли должны стать переход на обработку и хранение информации, а также на проведение вычислений с локальных мощностей на распределенные ресурсы, представляющие собой корпоративные «облачные» платформы, сквозная автоматизация и управление телекоммуникационными и информационными ресурсами, интеграция производственных и управленческих процессов в единую информационную систему, развитие «машинного обучения», квантовых сетей и другие мировые тренды.

Координация совместных усилий профильных структур, конструкторских бюро и промышленных предприятий в области перспективных технологий будет осуществляться в рамках полномочий руководителя приоритетного технологического направления (Генерального технолога) «Информационные и телекоммуникационные системы» генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова.