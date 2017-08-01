Число абонентов мобильной связи «Ростелекома» достигло 500 тыс.

Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 г. превысило 500 тыс. В компании считают, что клиенты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора. При этом пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности — от малого бизнеса до крупных корпораций.

«Полмиллиона активных пользователей за 8 мес. с начала работы в качестве виртуального мобильного оператора — хороший старт. У нас есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS-решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними), и я рад, что теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них. С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам», — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.

В компании напоминают, что приобрести SIM-карты «Ростелекома» можно, оформив заказ с доставкой на сайте или позвонить по бесплатному телефону. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.