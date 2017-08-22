Пассажиры петербургского метро смогут пользоваться Wi-Fi без просмотра рекламы

«МаксимаТелеком» объявила о том, что пользователям бесплатного Wi-Fi в Петербургском метрополитене стала доступна услуга «Как дома». С ее помощью мобильное устройство подключается к сети в бесшовном режиме — без авторизации и рекламы.

Услуга работает по модели подписки, оформляется на одно устройство. В настоящее время пользователям доступен один тарифный план стоимостью 129 руб. в месяц. При этом для пользователей, которые оплачивают услуги банковской картой и впервые активируют премиум-пакет сети MT_FREE, первый месяц с услугой «Как дома» будет стоить 50 руб. Оплата производится с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона или через платежную систему PayPal. После активации услуги «Как дома», Wi-Fi в подвижном составе метро подключается автоматически.

Активировать услугу можно в приложении MT Cabinet, доступном для скачивания в Apple Store и Google Play. Подключить услугу можно даже из дома или офиса — пользователю, ранее прошедшему идентификацию, не обязательно находиться в сети Wi-Fi в метро.

«Теперь бесшовное подключение к бесплатной сети MT_FREE доступно и пассажирам петербургского метрополитена. Это значит, что даже при пересадках с линии на линию пользователям высокоскоростного Wi-Fi не придется заново проходить авторизацию и смотреть рекламу — можно сразу пользоваться сетью, по-настоящему как дома. С расширением покрытия на все линии метро пользователи получат уникальный опыт использования одной из самых быстрых транспортных сетей в мире», — отметил Вячеслав Потепко, директор по развитию продуктов компании «МаксимаТелеком», оператора бесплатного Wi-Fi в Петербургском метрополитене.

Услуга «Как дома» уже доказала свою популярность у пассажиров московского общественного транспорта: порядка 150 тыс. пользователей сети MT FREE уже пользуются премиальными пакетами с бесшовной авторизацией. Ежемесячно количество премиальных подписчиков возрастает на 7-10%.

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