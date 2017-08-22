«Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию сеть широкополочного доступа в интернет по оптической технологии PON в райцентре Чикола Ирафского района Северной Осетии. Уже сегодня у 259 домохозяйств поселения есть возможность доступа в интернет по современной технологии. Заявки на подключение к сети, а вместе с этим и к услуге «Интерактивное ТВ», уже подали более ста человек.

Борис Хамикоев, глава АМС Ирафского района РСО-Алания сказал: «Наш райцентр – небольшое сельское поселение, достаточно удаленное от Владикавказа. И то, что современные технологии приходят к нам одновременно со столичными жителями, не может не радовать. Это обеспечение равных возможностей для всех жителей региона. Интернет – это неотъемлемая часть современной жизни, и, уверен, теперь число пользователей в районе будет только расти».

Артур Лигостаев, технический директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» отметил: «Ростелеком» активно строит оптические сети в небольших поселениях республики. Как показывает опыт, в малых населенных пунктах технология пассивных оптических сетей наиболее целесообразна. В нашем активе уже Моздок, Ардон, Пригородный район. Теперь вот Чикола, и в ближайших планах еще два района. В Ирафском районе мы проложили 5 км волоконно-оптических линий связи».

Для жителей малоэтажных домов разработаны пакеты в составе высокоскоростного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, SIP-телефонии и цифрового интерактивного телевидения. Услуга «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть более 220 цифровых и HD-каналов, в том числе местные программы ГТРК «Алания». Также абоненты могут пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», «Караоке». На базе технологии PON можно подключить цифровую телефонию с набором дополнительных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.