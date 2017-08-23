Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности

Основой долгосрочного сотрудничества станет рамочное соглашение, подписанное сегодня вице-президентом ПАО Сбербанк — председателем Московского банка Олегом Смирновым и генеральным директором акционерного общества «Воентелеком» Александром Давыдовым на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Основная цель партнерства – повышение эффективности деятельности обеих организаций в области сетевых технологий и кибербезопасности, а также получение синергии от накопленного интеллектуального капитала и материальной базы для выработки положительного опыта использования российских продуктов.

«Для нас это знаковое событие и большая честь. Сбербанк – один из самых инновационных банков страны, а мы – компания, которая занимается информационной безопасностью и телекоммуникационными сетями на технологически независимой основе, – прокомментировал Александр Давыдов. – Мы рады, что наше сотрудничество не ограничивается финансовыми взаимоотношениями».

Предполагается использовать технологический потенциал и перспективные решения Воентелекома в интересах импортонезависимости ИТ-инфраструктуры промышленного сектора. Это позволит создать защищенную, гибкую и экономичную архитектуру сетей связи, способную эффективно адаптироваться к передаче больших потоков разнородного трафика.

«Воентелеком – флагман информационных технологии и телекоммуникаций, я надеюсь, что наше соглашение позволит сделать новый шаг в развитии наших отношений», – отметил Олег Смирнов.

Сбербанк и Воентелеком планируют сотрудничать по двум основным направлениям: финансовые инструменты и совместное участие в продвижении новых технологий

Как сообщила пресс-служба Воентелекома, будущие совместные проекты связаны с основными сферами компетенции компании: телекоммуникациями, искусственным интеллектом и нейронными сетями. Конкретные сделки между сторонами будут регулироваться отдельными договорами, заключаемыми сторонами с соблюдением всех требований российского законодательства, в том числе антимонопольного.

В соглашении говорится, что оно «не предоставляет какие-либо необоснованные преимущества сторонам, не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых услуг и иных услуг и не ограничивает возможности сотрудничества cторон с другими организациями».

В пресс-службе Сбербанка отметили, что, учитывая масштабы сотрудничества, в соглашении предусмотрено два основных направления сотрудничества: взаимодействие по финансированию и совместное участие в продвижении новых технологий. В частности, информационное сопровождение инновационных наработок, имеющихся у Воентелекома.

Планируется также обмен аналитической и статистической информацией, относящейся к области сотрудничества, и участие представителей Сбербанка и Воентелекома в мероприятиях по обмену опытом в сфере новых технологических трендов и моделей эффективного менеджмента.

