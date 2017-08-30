ТТК подключил Сбербанк к VPN на Урале

«Транстелеком» соединит защищенными каналами связи 85 объектов Сбербанка в 17 городах Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В рамках проекта ТТК обеспечит каналами связи отделения и банкоматы одного из крупнейших банков страны на Урале. Единая сеть VPN обеспечивает скоростной обмен данными между подразделениями, при этом гарантирует надежность и сохранность передаваемой информации.

«Для нас важным критерием, при выборе оператора связи, является надежность и качество предоставляемого сервиса, при этом мы не забываем и про высокий уровень информационной безопасности. На протяжении нескольких лет компания Транстелеком является нашим надежным партнером во многих городах, где работают офисы Уральского банка Сбербанк, – отметил региональный директор-начальник управления технических средств и телекоммуникаций «Центр» Илья Соломаха.

Организация защищенной сети VPN является одной из наиболее востребованных услуг среди корпоративных клиентов с территориально распределенной структурой. Корпоративная сеть позволяет безопасно обмениваться информацией, проводить удаленные совещания с помощью видеоконференцсвязи, пользоваться внутренними базами данных, корпоративной телефонией, системой электронного документооборота и другими современными сервисами.