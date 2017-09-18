Zyxel представила решения Wi-Fi Mesh для частных пользователей и сервис-провайдеров

Zyxel Communications представила решения Multy Whole-Home WiFi Mesh Solution, обеспечивающие надежное высокоскоростное подключение к Wi-Fi для современного цифрового дома.

Решение Multy предлагается в двух вариантах: Multy X и Multy PRO. Multy X разработано для потребителей, которым нужно простое, но достаточно мощное Wi-Fi решение для всего дома с простым управлением на базе интуитивно-понятного приложения. Multy Pro предназначено для сервис-провайдеров и поддерживает удаленное управление Wi-Fi сетью, расширяющее перечень и качество предоставляемых пользователям услуг.

Zyxel Multy создает мощную mesh-сеть Wi-Fi, в которой нет мертвых зон даже в домах очень большого размера. Доступ к сети осуществляется из любой части дома. Пользователь, переходя из помещения в помещение, не теряет сигнал. Сеть Multy автоматически переключает пользователя на соединение с тем устройством Multy, которые обеспечивает самый сильный сигнал.

Multy X Whole-Home WiFi Mesh System позволяет непрофессиональным пользователям создать домашнюю сеть Wi-Fi и управлять ею с помощью простого мобильного приложения или голосового управления Amazon Alexa. Система tri-band обеспечивает максимально возможную скорость соединения и наивысшую производительность работы в сети подключенных к ней устройств. Интуитивно-понятное приложение с графическим интерфейсом за несколько минут проведет пользователя по всей процедуре настройки и поможет в управлении сетью.

Multy Pro Managed WiFi Solution предназначено для сервис-провайдеров и позволяет им построить у абонента управляемую WiFi сеть, полностью покрывающую всю площадь дома или приусадебного участка. Функции удаленного управления с использованием Multy Pro TR-069 и TR-181 позволяют провайдеру контролировать состояние домашней сети своего абонента, а функция автоматического конфигурирования Multy Pro экономит затраты рабочего времени на ее настройку. В перспективе это позволит значительно сократить число обращений в техническую поддержку, количество выездов инженеров к абонентам и как следствие неплохо сэкономить.