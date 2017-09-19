Polycom представила новые решения для конференц-звонков, приуроченные к 25-летию выпуска первого треугольного телефона для конференцсвязи.

25 лет назад компания Polycom представила знаменитый треугольный телефон для конференцсвязи. Телефон Polycom, отличавшийся уникальной формой и качеством звука, быстро стал незаменимым устройством для конференцсвязи. Модель вскоре стала использоваться повсеместно: от компаний из списка Fortune 1000 и мировых лидеров до персонажей «Симпсонов». Она завоевала свое место в поп-культуре, а продажи исчислялись миллионами.

Сегодня Polycom представляет новые и усовершенствованные версии устройств для конференц-залов любых размеров.

Polycom Trio 8500 – это инструмент коммуникации, предназначенный для переговорных комнат среднего размера. В его дизайне угадывается новая выверенная интерпретация известной треугольной формы.

Trio 8500 включает в себя все последние инновации Polycom: HD-качество звука, Polycom NoiseBlock и возможность смежной регистрации. В дальнейшем функционал модели можно будет расширить, добавив возможность делиться видео материалами и другим контентом. Модель 8500 обладает современным полноцветным сенсорным экраном и синхронизацией с календарем Microsoft Exchange, что позволяет сотрудникам присоединяться к встрече в одно касание.

«На протяжении четверти века компании выбирают запоминающиеся своим уникальным внешним видом телефоны Polycom, в расчете на превосходное и бескомпромиссное качество связи — сказала Мэри Макдауэлл, генеральный директор Polycom. – Trio 8500 — новейшая модель в нашей знаменитой линейке конференц-телефонов, созданная для рабочих пространств XXI века. Это устройство с кристально чистым звуком, современным дизайном и широчайшей совместимостью с разными экосистемами, что является еще одной узнаваемой особенностью Polycom».

Модель 8500 уже доступна. Ожидается, что функции поддержки видео и передачи контента для Polycom Trio 8500 будут добавлены позже в этом году и обеспечат возможность проведения видеоконференцсвязи и обмена контентом для переговорных среднего размера и комнат для совещаний.

Новые функции также доступны для Polycom Trio 8800 – самого продаваемого конференц-телефона компании. Для большей гибкости беспроводной коммуникации Polycom Trio 8800 теперь позволяет участникам подключаться с помощью устройств, сертифицированных для Apple AirPlay или Miracast, а позже в этом году также будет поддерживать моторизованную камеру с панорамным наклоном (MPTZ camera), которая обеспечивает более широкий угол обзора и высокое разрешение для совместной работы в больших конференц-залах.

Оба устройства Trio будут поддерживать систему смежной регистрации, позволяя компаниям с легкостью переключаться между открытыми программными средами SIP и Skype для бизнеса, или работать сразу в обеих, а также взаимодействовать с другими облачными аудио и видео платформами, включая Zoom, BlueJeans, Cisco, Avaya и другие.

Компания также представляет новое аудио-решение – ультракомпактный спикерфон Polycom VoxBox, предназначенное для групповых и личных пространств, таких как комнаты для совещаний. Оно позволяет клиентам использовать технологию Polycom HD Voice в любом месте, в любое время и с любыми устройствами. Polycom VoxBox будет доступен в некоторых регионах, начиная с 4 квартала.