Nokia расширила свои глобальные сервисы услугами Nokia WING для интернета вещей

Nokia расширяет спектр своих услуг для интернета вещей, чтобы помочь операторам быстрее осваивать новые сегменты этого рынка и расширять географическое присутствие. Компания дополнила свой портфель услуг валидации и тестирования, включив в его состав тестовую зону Nokia TestHub, которая позволит ускорить внедрение новых технологических решений, в том числе для интернета вещей и облачных вычислений.

Услуги поддержки выхода на рынок (WING) – это консалтинговое предложение для операторов, которое поможет определить лучшие возможности для действий в определенной отрасли и определенном регионе, а также сформировать модель приложений для интернета вещей (IoT) и модель выхода на рынок. Это позволит операторам быстро масштабировать свои решения и начинать работу на динамично развивающемся рынке IoT.

WING помогает найти возможности для работы в девяти сегментах этого рынка. Это подключенные автомобили, здравоохранение, логистика и транспорт, «умные города», коммунальные службы, сельское хозяйство, розничная торговля, «умные дома», подключенная отрасль. После разработки и внедрения операторского сервиса Nokia WING работает в режиме управляемой услуги и берет на себя задачи выделения ресурсов и управления устройствами, эксплуатацию, безопасность, взаимодействие с клиентами и биллинг по всем подключенным приложениям. Практический подход WING к выходу на рынок, разработке правильных предложений и стратегии гарантирует оператору получение новых источников дохода от Интернета вещей.

Nokia предлагает услуги мультивендорского тестирования Nokia TestHub, которые помогут операторам всесторонне испытать свои решения и устройства в разных ситуациях и технологических средах перед практическим развертыванием. Оценка и тестирование решений и услуг в лабораторных и полевых условиях имеет большое значение для коммерческих запусков Интернета вещей, облачных сервисов и сетей 5G. Именно поэтому Nokia предлагает эту новую услугу, которая дополнит существующие услуги тестирования устройств, сетей и приложений.

Автоматизация тестирования критически важна для ускоренного внедрения новых услуг и высвобождения ценных ресурсов в среде DevOps. В рамках Nokia TestHub компания будет предлагать «лабораторию как услугу», с помощью которой заказчики получат доступ к самой современной инфраструктуре и богатому опыту Nokia для самостоятельного тестирования устройств, сетевых элементов, приложений и сервисов.

Фридрих Травогер (Friedrich Trawoeger), руководитель подразделения управляемых услуг компании Nokia, отметил: «Внедрение интернета вещей – дело непростое, но с нашей помощью операторы смогут ускорить выход на этот рынок. Мы предоставим им не только готовую бизнес-модель и модель выхода на рынок, но и заранее интегрированную инфраструктуру Интернета вещей, полномасштабную сервисную модель и услуги поддержки. Наши испытательные услуги позволят заказчикам быстро и беспрепятственно внедрять новые сервисы, которые, в свою очередь, помогут предоставить конечным пользователям очень привлекательную новую функциональность».