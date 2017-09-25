«АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск

Системный интегратор «АДВ Консалтинг» в рамках реализации проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» по организации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в г. Норильск выполнил работы по поставке оборудования, установке блок-контейнеров, подключению активного оборудования, запуску и тестированию трассы и получению разрешительной документации. Интегратор также построил радиорелейную линию связи через р. Енисей в районе г. Игарка.

Дочерняя компания ГМК «Норильский никель», «Единство», ввела трассу в опытную эксплуатацию. По мнению экспертов, проект является одним из самых сложных по прокладке ВОЛС за последнее время.

«Работы по строительству ВОЛС проходили в непростых климатических условиях, но были выполнены точно в срок», - сказал Фролов А.А., директор «АДВ Консалтинг».

Строительство ВОЛС г. Н. Уренгой – г. Норильск имеет важное стратегическое значение с точки зрения потребностей компании в качественном канале связи. Кроме того, проект имеет большое социальное значение, так как параллельно с бизнес-задачами ГМК «Норильский никель» призван решать задачи предоставления широкополосного канала связи населению г. Норильска. Высокоскоростной интернет является важной составляющей уровня жизни населения. Важно отметить, что проект не является коммерческим, поскольку вложения в строительство канала из-за сложности реализации проекта не окупаются.

22 сентября 2017 г. возможность доступа к широкополосному Интернету будет предоставлена всем жителям Норильска. Торжественное подключение Норильска к сети интернет будет проведено во время цифрового шоу «#Норильсквсети».