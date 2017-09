Huawei присоединилась к консорциуму 5G-MoNArch

Huawei объявила об объединении усилий с ведущими научными и отраслевыми партнерами и присоединении к консорциуму 5G-MoNArch. Его задача – разработка решений для следующей ключевой фазы архитектуры мобильной и беспроводной связи 5G. В рамках работы консорциума Huawei отвечает за разработку гибкой и адаптивной архитектуры сетей будущего.

Технология 5G должна способствовать не только эволюции широкополосного мобильного доступа, но и развитию бизнеса нового типа и вертикальных отраслей за счет сетевого сегментирования, что играет определяющую роль в процессе создания телекоммуникационной экосистемы. В связи с этим, 5G должна эффективно интегрировать стандарты сетевого сегментирования, что способствует ее быстрой эволюции.

Консорциум 5G-MoNArch, созданный четырнадцатью ведущими отраслевыми и научными предприятиями-партнерами, поставил перед собой цель – воплотить в жизнь сценарии использования технологии 5G путем создания гибкой и адаптивной архитектуры на типовых экспериментальных платформах. Инновации в рамках проекта 5G-MoNArch включают наборы протоколов виртуализованых сетей, контроль и управление сегментами сети и их оптимизацию на базе отладочного тестирования на реальной сети наряду с разработкой безопасных, отказоустойчивых сетевых функций с гибким распределением ресурсов.

Одной из самых важных исследовательских программ по технологии 5G стал проект Евросоюза 5G PPP (5G private public partnership, PPP). Создание консорциума 5G-MoNArch – вторая фаза программы 5G PPP. Проект будет реализован в период с 2017 по 2019 гг., и Евросоюз предоставит финансирование в объеме 7,7 млн евро.

С момента запуска проекта METIS компания Huawei была активным участником проектов первой фазы программы 5G PPP: Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society-II(METIS-II), Millimetre-Wave Based Mobile Radio Access Network for Fifth Generation Integrated Communications (mmMAGIC), Flexible Air Interface for Scalable service delivery within wireless Communication Networks of the 5th Generation (Fantastic-5G), 5G Exchange(5G-EX), Dynamically Reconfigurable Optical-Wireless Backhaul/Fronthaul with Cognitive Control Plane for Small Cells and Cloud-RANs (5G-Xhaul).

В настоящий момент научные исследования и разработки компании Huawei посвящены сценариям практического применения в рамках второй фазы программы 5G PPP в проектах 5G-MoNArch, Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation (5GCAR), E2E-aware Optimization and advancement for the Network Edge of 5G New Radio (ONE5G), 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated network and compute Resources (5G-Picture), 5G Development and Validation Platform for global Industry – specific Network Services and Apps (5Gtango).

В рамках консорциума 5G-MoNArch Huawei отвечает за разработку гибкой и адаптивной архитектуры сетей будущего, которая будет продемонстрирована на экспериментальных платформах 5G-MoNArch.

«Сетевое сегментирование – это не только двигатель технологий, но и средство совершенствования телекоммуникационной экосистемы и полноценной реализации 5G-видения, – сказал д-р Чжоу Хун (Zhou Hong), президент Европейского исследовательского института Huawei. – Флагманский проект 5G-MoNArch показывает, что сетевое сегментирование стало краеугольным камнем гибкой и адаптивной архитектуры. Мы глубоко заинтересованы в реализации программы 5G PPP и с нетерпением ждем возможности вместе строить будущее беспроводной связи».