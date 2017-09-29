«Ростелеком» объявил о росте популярности точек доступа Wi-Fi после обнуления тарифов

«Ростелеком» с 1 августа 2017 г. отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

По данным «Ростелекома», уже в первый месяц после отмены тарификации в точках Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, отмечен резкий рост спроса на услугу высокоскоростного доступа в интернет.

Количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%: если в июле было зафиксировано 903 тыс., то в августе уже 1 215 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб – на 27% больше, чем месяцем ранее.

«Как мы и предполагали, отмена платы за выход в интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принято в том числе из-за того, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, мало возможностей сделать платеж – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения – и популярность доступа в интернет сразу выросла. А значит наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение – он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По состоянию на 30 июня 2017 г. универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются в 4 690 населенных пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

К реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в проекте, исключительно российского производства.