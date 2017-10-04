«Транстелеком» обеспечит связью торговую сеть «Эльдорадо»

«Транстелеком» одержал победу в конкурсе на оказание услуг связи крупной торговой сети по продаже бытовой техники «Эльдорадо». Договор рассчитан на три года.

Согласно договору, заключенному по итогам открытого конкурса, ТТК предоставит доступ к сети точкам «Эльдорадо» в Москве, Омске, Хабаровске, Томске, Новороссийске и других городах страны. Один из ведущих российских операторов связи предлагает для юридических лиц целый спектр телекоммуникационных услуг связи, в том числе доступ в интернет посредством собственного надежного и высокоскоростного магистрального интернет-канала, корпоративную сеть IP VPN, услуги междугородной и международной связи.

«Развитая телекоммуникационная инфраструктура Транстелекома позволяет выполнять требования крупных государственных и коммерческих организаций, которым важны высокое качество и надежность услуг связи. К сети нашей компании по всей России подключены тысячи деловых и торговых центров, компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Для каждого клиента мы разрабатываем индивидуальное техническое решение, учитывающее его задачи и потребности», – сказал руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Александр Дубинин.

«Стабильность каналов связи является важнейшей составляющей работоспособности информационных систем наших магазинов и, как следствие, процессов торговли. Конкурс на выбор провайдера занял большое количество времени, но мы уверены в своем телекоммуникационном партнере. Мы рассчитываем, что мощная инфраструктура Транстелекома обеспечит бесперебойный доступ в интернет для наших магазинов», - отметил Александр Шляпочников, ИТ-директор компании «Эльдорадо».

Компания «Эльдорадо» – российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим «Эльдорадо» активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, Казахстан.