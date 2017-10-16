МГТС предложила своим смартфон и услуги связи по европейской модели продаж

МГТС первым из российских телекоммуникационных операторов предложила своим абонентам смартфон Samsung за 1 рубль в месяц в рамках подключения к пакету мобильных и фиксированных услуг связи, который будет предоставляться со значительной скидкой. Таким образом оператор использовал популярную в западных странах практику дотирования сотовых телефонов, которая пока еще не получила в России широкого распространения.

По данным компании, это первый в России случай, когда пользователь практически бесплатно получит смартфон ведущего мирового производителя и одновременно значительную скидку на самые востребованные на сегодняшний день услуги оператора: мобильную связь, высокоскоростной домашний интернет и цифровое ТВ. Скидка составит 34% по сравнению с оплатой этих услуг по отдельности, а итоговая стоимость пакета - 950 рублей в месяц. В него войдут 500 минут голосовых вызовов, 20 ГБ мобильного и домашнего интернета на скорости 200 Мбит/с, домашнее телевидение с 131 каналом и бесплатной арендой ТВ-приставки.

Это предложение направлено, в первую очередь, на московские семьи: интернетом одновременно с разных устройств смогут пользоваться несколько человек, мобильного трафика и включенных минут будет достаточно самому активному пользователю мобильной связи в семье, а современный смартфон Samsung Galaxy J2 Prime подойдет как детям, так и взрослым.

Рыночная стоимость модели, по данным Shop.mts.ru, составляет 7999 рублей. По истечении двух лет устройство переходит в собственность клиента. При отказе от любой из услуг или смене тарифного плана на любую услугу, входящую в пакет, аренда смартфона составит 349 рублей в месяц в течение двух лет, после чего смартфон перейдет в собственность абонента. При расторжении контракта должна быть возвращена остаточная стоимость смартфона: 7990 рублей за вычетом количества месяцев пользования устройством, умноженного на 349 рублей.

«Предлагая современный многофункциональный смартфон всего за рубль, мы в первую очередь даем нашим клиентам почувствовать на себе весь спектр возможностей современных телекоммуникационных услуг. Выбранная нами модель Samsung Galaxy J2 Prime отвечает ежедневным потребностям среднестатистического москвича, а условия подключения делают наше предложение максимально выгодным, – сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. – В дальнейшем мы планируем расширить линейку дотируемого оборудования, предоставив клиенту не только новые возможности, но и выбор гаджета».

Основные характеристики Samsung Galaxy J2 Prime: экран диагональю 5 дюймов, камеры 8 МП (F 2.2) и 5 МП (F 2.2), операционная система Android 6.0 Marshmallow, две SIM-карты с поддержкой 4G, 4-ядерный процессор с частотой 1400 МГц.