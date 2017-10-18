МГТС запустила «умный» Wi-Fi для корпоративных клиентов

«Московская городская телефонная сеть» (группа МТС) и Intracom S.A. Telecom Solutions («Интраком Телеком») объявили об успешном завершении тестов первой в России платформы по виртуализации Wi-Fi-сервисов для корпоративных клиентов. С ее помощью организации смогут удаленно подключать и управлять сервисами на базе беспроводного доступа в сеть - Wi-Fi с ограничением скорости, Wi-Fi с контент-фильтрацией, Wi-Fi с авторизацией и другими услугами на ранее развернутых сетях и оборудовании МГТС без дополнительных затрат.

Пилотная зона была построена в центре тестирования соответствия МГТС, где на платформе виртуальных Wi-Fi услуг «Интраком Телеком» проведена полная виртуализация сетевых функций (VNF) с использованием технологии программно-определяемых сетей (SDN). Специалисты компании впервые в рамках одной платформы объединили в единую сеть оборудование Wi-Fi различных вендоров.

С помощью этой платформы МГТС сможет предоставлять организациям виртуальные сервисы Wi-Fi-доступа с быстрым развертыванием сетей и полной автоматизацией управления, оперативно расширять список новых Wi-Fi-решений на ранее установленном у клиентов оборудовании, открывать доступ к статистическим данным и осуществлять техническую поддержку через специально разработанный веб-интерфейс.

Клиенты МГТС получат инструмент эффективного управления ресурсами. Работодатели смогут видеть потребление интернет-трафика на каждой точке и при необходимости менять правила его пользования для гостей и сотрудников, что особенно актуально для организаций с географически распределенной сетью. IT-специалисты компании смогут мгновенно настроить и обновить необходимые сервисы в одном или нескольких филиалах.

«Инвестиции в наращивание объемов сетевой инфраструктуры на наших глазах теряют эффективность: все чаще оборудование устаревает быстрее, чем успевает окупить себя. Поэтому технологии виртуализации сегодня представляются самым выгодным и перспективным вариантом, как для операторов, так и для потребителей их услуг. Решения, которые мы протестировали и планируем развивать уже в будущем году, позволят корпоративным клиентам МГТС масштабировать собственные сети и развивать дополнительные Wi-Fi-сервисы с минимальными вложениями», - сказал Александр Трохин, технический директор МГТС.

Спирос Сакеллариу, менеджер портфолио SDN/NFV-продуктов компании «Интраком Телеком», отметил: «"Интраком Телеком" инвестирует в новый тренд по развитию SDN и NFV-технологий в течение последних 3 лет. Разработанное решение уникально во всем мире и позволит МГТС увеличить свою прибыль, предоставив своим клиентам дополнительные услуги на основе уже существующей Wi-Fi инфраструктуры. Мы рады, что успешное проведение испытаний в центре тестирования соответствия МГТС продемонстрировало возможности и преимущества нашего решения для его использования в реальной сетевой среде».

Внедрение платформы по виртуализации Wi-Fi-сервисов запланировано на 2018 год.