«Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель»

«Софтинтегро» завершила масштабный проект внедрения Системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Таймырский» Заполярного филиала компании «Норникель».

Проект выполнен в ходе реализации программы по улучшению промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях «Норникеля», что является важнейшим аспектом производственной политики компании.

Рудник «Таймырский» занимает первое место по объемам добычи богатой руды среди горных предприятий Заполярного филиала. Там добывается более 35% никеля от общего объема добычи горными предприятиями «Норникеля», меди – более 21%, кобальта – более 38%, металлов платиновой группы – более 15%. «Таймырский» считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся на глубине 1450 м. Это одно из крупнейших добывающих предприятий, где постоянно эксплуатируется более 150 км горных выработок.

«Софтинтегро» как основной подрядчик проекта внедрения системы радиосвязи и позиционирования на руднике «Таймырский», выполнила полный комплекс работ, включая предпроектное обследование рудника, проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные испытания, обучение персонала и сдачу системы в эксплуатацию.

На первом этапе на руднике была создана высокоскоростная сеть передачи данных (СПД), по которой передаются данные всех автоматизированных систем. Сеть на базе оптоволокна охватила основную рабочую зону горных выработок, включая вертикальные клетьевые стволы (зоны спуска-подъема), добычные, откаточные и закладочные горизонты. В СПД используется сетевое оборудование красноярской компании НВИЦ «Радиус», специализирующейся на решениях в области промышленной безопасности в шахтах.

На следующем этапе была внедрена Система позиционирования и радиосвязи на основе программно-аппаратного комплекса для подземного позиционирования «СПГТ-41» производства «Уралтехис» и специализированного программного обеспечения на базе платформы Wonderware от компании «Сумма Технологий».

Система радиосвязи и позиционирования на руднике «Таймырский» крупнее предыдущего проекта, реализованного «Софтинтегро» на руднике «Заполярный», примерно в четыре раза. Она охватывает автоматический сбор и обработку информации о более, чем 2500 сотрудников рудника, порядка 200 единиц самоходной техники, работающих под землей. Для этого в различных зонах рудника установлено более 200 стационарных считывателей индивидуальных радиометок.

Индивидуальные радиометки встроены в шахтные головные светильники горных рабочих, а также ими снабжены все транспортные средства. Система улавливает зону нахождения объекта с радиометкой, обрабатывает и передает ее на диспетчерский пульт. Диспетчер может наблюдать за перемещением каждого работника и каждой единицы техники на руднике и, в случае возникновения опасной ситуации, оперативно и грамотно организовать эвакуацию людей.

С целью повышения индивидуальной безопасности шахтеры дополнительно пользуются устройствами голосовой связи, которые работают на базе развернутой сети WiFi, включающей более 200 точек доступа.

Помимо организации оперативной работы диспетчера, система выполняет ряд задач автоматизации управления производством. Например, осуществляет автоматизированный учет рабочего времени сотрудников, учет выполнения плана по объемам перевозки и отгрузки руды в каждой смене и другие.

Внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на «Таймырском» - это крупный интеграционный проект, который потребовал больших трудозатрат на проведение работ в сложных условиях, «стыковку» и настройку оборудования и ПО различных производителей для решения нестандартных задач горнодобывающего предприятия. Специалисты «Софтинтегро» считают, что это не только оперативная система диспетчеризации и учета, но и современная высокотехнологичная основа для развития уровня автоматизации на «Таймырском». В системе предусмотрены возможности расширения путем увеличения точек контроля и зоны покрытия беспроводной связи. Кроме того, в СПД заложен ресурс для передачи данных для новых систем автоматизации.