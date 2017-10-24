Orange Business Services расширяет IoT-сервисы за счет LTE-M и новых устройств

Orange Business Services объявила о расширении стратегии по развитию сетей LTE-M, направленную на поддержку решений интернета вещей (IoT) для корпоративного рынка. В феврале 2017 года Группа компаний Orange заявила о намерениях уделять приоритетное внимание развитию LTE-M не только в Европе, но и по всему миру, и сегодня можно говорить о значительном прогрессе в данном направлении.

В Испании Orange запустила ряд тестовых испытаний, в которых приняли участие ключевые заказчики, а также производители устройств, для которых участие в проекте было абсолютно открытым. Эти испытания охватили такие направления, как интеллектуальные услуги ЖКХ, умные города и управление производством.

В Бельгии Orange готовит к открытию тестовую лабораторию LTE IoT City, которая будет расположена в Антверпене. Она откроется для пилотных проектов клиентов компании уже в 4 квартале 2017 года.

Во Франции Orange планирует провести внутренние испытания, в ходе которых будут проанализированы технические и пользовательские аспекты LTE-M. Эти испытания начнутся в 4 квартале 2017 года и будут проведены до запуска сети LTE-М в 2018 году.

Доступность LTE-М является частью специализированной программы Orange по поддержке производителей подключенных устройств. Orange рад приветствовать создателей объектов в своей лаборатории Open IoT Lab, открытой в рамках Ассоциации GSMA и расположенной в бизнес-центре Orange Gardens, для тестирования устройств и оборудования в сетях LTE-M. На этой инновационной площадке Orange готов предоставлять как все необходимые технические ресурсы, так и экспертную поддержку.

Появление трех LTE-M-устройств означает новый этап постоянной работы Orange по расширению экосистемы интернета вещей. Компания уже протестировала в своей сети LTE-M первую серию оборудования: устройства для мониторинга и управления активами предприятий в рамках концепции Индустрия 4.0, персональный водонепроницаемый GPS-трекер, предназначенный для самостоятельно работающих специалистов и небольшой GPS-трекер, предназначенный для мониторинга местонахождения ценных предметов. Первые образцы этих устройств уже доступны клиентам для пилотного тестирования.

LTE-М — это новый этап развития мобильных сетей LTE (4G), в концепции которого предусмотрено решение задачи по снижению энергопотребления, в соответствии с требованиями устройств IoT. Сети LTE-M станут неотъемлемым элементом IoT-стратегии Orange, включающей в себя платформу Datavenue и предложения в области анализа данных. Все это обогатит портфолио надежных и безопасных сетевых решений, таких как LoRa, 2G/3G/4G, а также Wi-Fi. Доступные для тестирования модули пополнят собой каталог оборудования, подключаемого к платформе Datavenue, который сегодня насчитывает 80 устройств.

«Наша стратегия направлена на то, чтобы предоставить клиентам полный спектр возможностей по IoT-подключению устройств через платформу Datavenue, и развитие сети LTE-М является ее неотъемлемой частью. Доступность устройств LTE-M позволяет нашим клиентам начать разработку собственных приложений для работы с LTE-M еще до полноценного запуска этих сетей в 2018 году. Мы уверены, что возможности сетей LTE-M идеально подходят для самого широкого спектра проектов в области интернета вещей, реализуемых в рамках концепции Индустрия 4.0, таких как управление транспортом и мониторинг промышленного оборудования», — сказал Оливье Онде (Olivier Ondet), вице-президент подразделения IoT и Analytics Orange Business Services.

Можно назвать немало вариантов IoT-проектов для предприятий, где могут быть использованы сети LTE-M. Это мониторинг отслеживания работы оборудования, дистанционный мониторинг, интеллектуальное обслуживание и учет, а также телематические услуги и страхование транспорта. Участники IoT Solutions World Congress, который пройдет в Барселоне, смогут ознакомиться с работой сети Orange LTE-M, запущенной в рамках сети Orange Spain.

Также их вниманию будет представлено LTE-М-оборудование и варианты его использования. Первая в отрасли живая демонстрация LTE-М усилит возможности платформы для управления данными Orange Live Objects. В рамках этой выставки на стенде Orange № E581 будет продемонстрировано, как Интернет вещей работает в производственной, логистической, автотранспортной отраслях, в сфере ЖКХ и ритейла.