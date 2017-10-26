«Стэп Лоджик» представила мобильный центр управления «Визор»

«Стэп Лоджик» в рамках XXII международной выставки средств обеспечения безопасности государства Interpolitex-2017» на ВДНХ впервые представила свою новую разработку - центр управления «Визор», позволяющий любым экстренным и оперативным службам за короткое время построить мобильный ситуационный центр в полевых условиях (широкий диапазон температур, отсутствие ровной поверхности для установки, повышенная запыленность и др.).

«Визор» обеспечивает возможность оперативно организовать видеоконференцию, развернуть систему мониторинга и другие системы, требующие графического представления информации.

«Визор» не имеет аналогов и обеспечивает мобильность (установка занимает менее 10 мин, осуществляется 2 специалистами и не требует спец. квалификации); надежность (поставляется в 4 кофрах, устойчивых ко всем видам экстремальных нагрузок, надежно защищающих экранные модули, блок питания, коммутации); мультиформатность (обеспечивает возможность одновременного подключения до 11 источников сигнала); модульность (предоставляет возможность увеличить площадь отображения за счет одновременного использования нескольких комплексов).

Основные возможности, обеспечиваемые блоком управления: подключение не менее 11 источников сигнала в аналоговом и цифровом формате; конфигурирование пространства отображения графической информации без привязки к физическим границам экранных модулей; реконфигурация портов за счет установки требуемых интерфейсных модулей, интерфейсных переходников и/или с помощью программной реконфигурации. Количество портов каждого типа определяется заказчиком в соответствии с необходимым количеством типов источников сигнала.

«Визор» предназначен для силовых ведомств, подразделений МЧС, организаций здравоохранения, крупных строительных организаций, предприятий нефтегазовой отрасли, государственных и частных организаций с разветвленной филиальной сетью, имеющих мобильные штабы и точки размещения, нуждающиеся в периодической миграции.